Một hãng hàng không Đông Nam Á được vinh danh tốt nhất thế giới

Theo Channel News Asia, đây là lần thứ sáu Singapore Airlines giành danh hiệu này, sau lần gần nhất vào năm 2023.

Hãng hàng không quốc gia của Singapore cũng giành các giải thưởng “Hạng phổ thông tốt nhất thế giới”, “Dịch vụ ăn uống trên khoang hạng phổ thông tốt nhất thế giới” và “Hãng hàng không tốt nhất châu Á”. Hãng đồng thời đứng thứ hai ở hạng mục “Phi hành đoàn tốt nhất thế giới”.

“Chúng tôi biết ơn khách hàng vì sự tin tưởng và ủng hộ, đồng thời cam kết mang đến trải nghiệm bay đẳng cấp thế giới, vượt trội mỗi khi hành khách lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi,” Channel News Asia dẫn phát biểu của CEO Singapore Airlines, ông Goh Choon Phong, sau khi nhận giải.

“Giải thưởng này là minh chứng cho sự tận tâm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên, những người không ngừng nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn nổi tiếng của Singapore Airlines về chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành xuất sắc,” ông Goh Choon Phong nói thêm.

Ảnh minh họa: Singapore Airlines

Skytrax là tổ chức chuyên đánh giá và xếp hạng ngành vận tải hàng không quốc tế, được thành lập năm 1989 và có trụ sở tại London, Anh. Tổ chức này thực hiện các chương trình đánh giá chất lượng hãng hàng không và sân bay trên thế giới, dựa trên các tiêu chí về sản phẩm, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ dành cho hành khách.

Từ năm 1999, Skytrax bắt đầu tổ chức Giải thưởng Hàng không Thế giới (World Airline Awards) dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của hành khách toàn cầu. Giải thưởng này được ví như “Oscar của ngành hàng không”, theo Channel News Asia.

Khác với hệ thống xếp hạng sao được thực hiện thông qua đánh giá chuyên môn, kết quả World Airline Awards được xác định dựa trên bình chọn và đánh giá của hành khách.

Đối với giải thưởng năm 2026, khảo sát được tiến hành từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, với sự tham gia của hơn 24,8 triệu hành khách thuộc hơn 100 quốc tịch và đánh giá hơn 300 hãng hàng không.

CEO Skytrax Edward Plaisted đánh giá danh hiệu năm nay cho thấy chất lượng vượt trội của sản phẩm và dịch vụ mà Singapore Airlines đang cung cấp cho khách hàng, đồng thời là nguồn tự hào và động lực to lớn đối với ban lãnh đạo cũng như đội ngũ nhân viên của tập đoàn.

Qatar Airways, hãng đứng đầu bảng xếp hạng năm ngoái, xếp thứ hai năm 2026, trong khi Cathay Pacific Airways (Hong Kong, Trung Quốc) đứng thứ ba. All Nippon Airways (Nhật Bản) xếp thứ tư và Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) xếp thứ năm.

Ngoài Singapore Airlines, trong bảng xếp hạng 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2026, Đông Nam Á còn có các đại diện đến từ Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Brunei. Thái Lan có hai đại diện gồm Thai Airways (hạng 20) và Bangkok Airways (hạng 29). Malaysia cũng có hai đại diện gồm Malaysia Airlines (hạng 21) và AirAsia (hạng 26). Hai đại diện của Việt Nam là Vietnam Airlines, xếp hạng 55, và Sun PhuQuoc Airways, xếp hạng 99. Indonesia và Brunei mỗi nước có một đại diện, lần lượt là Garuda Indonesia (hạng 66) và Royal Brunei Airlines (hạng 93).