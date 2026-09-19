Hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án tuần hoàn

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg ngày 17/9/2026 về việc hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị.

Theo Quyết định, dự án xanh là dự án thuộc loại hình dự án, có mục tiêu và đồng thời đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định.

Dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn là dự án thuộc một trong các nhóm dự án quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này, đồng thời đáp ứng yêu cầu theo loại hình dự án thuộc ngành, lĩnh vực, sản phẩm quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định.

Lãnh đạo Chính phủ ban hành Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, nhóm dự án thiết kế, sản xuất tuần hoàn gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ. Các biện pháp này nhằm giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng; tăng cường sử dụng nguyên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường.

Nhóm dự án sử dụng tuần hoàn gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn như tái sử dụng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, tân trang, chuyển đổi công năng, tái sản xuất, cho thuê hoặc chia sẻ sản phẩm, trang thiết bị, công trình. Mục tiêu là kéo dài vòng đời sử dụng của vật liệu, linh kiện, cấu kiện, thiết bị, sản phẩm và hàng hóa.

Nhóm dự án phục hồi tài nguyên gồm các dự án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp tuần hoàn thu gom, tái chế phụ phẩm, chất thải hoặc các biện pháp khác nhằm hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Trong khi đó, nhóm dự án cộng sinh công nghiệp, liên kết tuần hoàn gồm các dự án áp dụng các biện pháp tuần hoàn giữa các lĩnh vực, trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị hoặc khu dân cư tập trung. Các dự án hướng tới sử dụng hiệu quả nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và tài nguyên; kéo dài vòng đời sản phẩm; hạn chế phát sinh chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Bên cạnh hướng dẫn xác định dự án xanh và dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn, Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg quy định cụ thể về áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị; trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị; nêu rõ nhiệm vụ của các bộ, ngành, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg ngày 17/9/2026 về việc hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2026.