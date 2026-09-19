Giá vàng hôm nay (trưa 19-9): Giá vàng nhẫn DOJI cao vượt giá vàng miếng

Theo ghi nhận vào trưa nay (19-9), giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Vàng miếng SJC Bảo Tín Mạnh Hải: 144,6 triệu đồng/lượng mua vào, 147,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng miếng SJC tại Hà Nội và tại Đà Nẵng: 144,6 triệu đồng/lượng mua vào, 147,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng miếng PNJ: 144,6 triệu đồng/lượng mua vào, 147,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 144,6 triệu đồng/lượng mua vào, 147,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng miếng DOJI tại Hà Nội và tại TP Hồ Chí Minh: 144,6 triệu đồng/lượng mua vào, 147,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Giá vàng hôm nay (trưa 19-9): Giá vàng nhẫn, giá vàng miếng ổn định so với phiên buổi sáng. Ảnh minh họa: baolaocai.vn

Vàng nhẫn SJC: 144,1 triệu đồng/lượng mua vào, 147,1 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 144,6 triệu đồng/lượng mua vào, 147,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn DOJI: 144 triệu đồng/lượng mua vào, 148 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào (bằng giá sáng nay).

Vàng nhẫn Phú Quý: 144,6 triệu đồng/lượng mua vào, 147,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá sáng nay ở cả 2 chiều).

Như vậy, trưa nay (19-9), thị trường trong nước, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn ổn định so với phiên sáng nay ở hầu hết các thương hiệu.

Trên thị trường thế giới, trưa nay (19-9), giá vàng giao ngay ở mức 4.379 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, lên mức cao nhất trong một tuần và hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 3 tuần giảm liên tiếp, khi áp lực lạm phát dịu bớt và nhà đầu tư nhanh chóng thu hẹp các vị thế bán sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau khi Fed tăng lãi suất, giá vàng tiếp tục giảm, chạm đáy tuần, ở mức gần 4.261,80 USD/ounce vào chiều thứ Tư. Tuy nhiên, giá vàng nhanh chóng phục hồi trong những phiên cuối tuần khi giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, trong khi đồng USD suy yếu. Việc giá dầu hạ nhiệt giúp giảm áp lực lạm phát, trong khi các nhà đầu tư trước đó đã gia tăng vị thế bán, do dự đoán Fed tăng lãi suất sẽ gây áp lực giảm giá vàng. Khi giá vàng đảo chiều, các vị thế bán này nhanh chóng được đóng lại, góp phần thúc đẩy giá tăng.