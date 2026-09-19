Đa dạng dòng vốn, mở dư địa cho hạ tầng và tăng trưởng Việt Nam

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh: "Hệ thống ngân hàng giữ vai trò quan trọng" - Ảnh: chinhphu.vn

Ổn định vĩ mô, đa dạng nguồn vốn cho hạ tầng

Phát biểu tại Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026 được tổ chức ngày 19/9 với chủ đề "Việt Nam phồn vinh: Kiến tạo giá trị và trao quyền giá trị qua thế hệ", Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Phó Thống đốc, ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng củng cố niềm tin và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Kiểm soát tốt lạm phát, duy trì ổn định lãi suất, tỷ giá và các cân đối lớn giúp nhà đầu tư giảm rủi ro, dự báo chính xác hơn chi phí và hiệu quả dự án. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất và tái đầu tư.

Một trong những điều kiện tiên quyết để duy trì tốc độ tăng trưởng cao là phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị, logistics và hạ tầng số.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng hệ thống ngân hàng giữ vai trò quan trọng, không chỉ ở tín dụng mà cần từng bước trở thành đối tác tài chính toàn diện, có khả năng tư vấn, cấu trúc và thu xếp giải pháp vốn.

Đồng thời, các ngân hàng cần nâng cao năng lực thẩm định, quản trị rủi ro, tài trợ hợp vốn và kết nối nguồn vốn trong nước với nguồn vốn quốc tế. Cùng với đó là yêu cầu bảo đảm chất lượng tín dụng và hiệu quả kinh tế, xã hội thực chất của dự án.

"Tôi kỳ vọng các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó có Techcombank, sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, phát triển các giải pháp tài chính dài hạn và đồng hành có trách nhiệm cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nền kinh tế", Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nói.

Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank: Để đạt quỹ đạo tăng trưởng kỳ vọng, Việt Nam cần huy động nguồn vốn lớn hơn nhiều so với hiện tại - Ảnh: chinhphu.vn

Cần nguồn vốn lớn và bài toán thu xếp

Dưới góc độ ngân hàng thương mại, ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank, đánh giá nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển ổn định. Theo ông Jens Lottner, ngay cả trong kịch bản phát triển ở mức trung bình, nền kinh tế vẫn có khả năng tăng trưởng cao hơn so với nhiều quốc gia cùng khu vực Đông Nam Á, kéo theo sự gia tăng GDP bình quân đầu người. Những kỳ vọng này được hỗ trợ bởi các nền tảng kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, nếu đặt ra kịch bản tăng trưởng GDP ở mức 10%, quỹ đạo tăng trưởng sẽ có sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Không chỉ tổng sản phẩm quốc nội, GDP bình quân đầu người cũng có thể chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ.

Theo lãnh đạo Techcombank, để đạt quỹ đạo tăng trưởng kỳ vọng, Việt Nam cần huy động nguồn vốn lớn hơn nhiều so với hiện tại. Nguồn vốn này không chỉ dành cho phát triển cơ sở hạ tầng mà còn để tái cấu trúc mô hình kinh tế, đưa đất nước tiến lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Sau khi các nền tảng hạ tầng được hoàn thiện, ông Jens Lottner cho rằng sẽ xuất hiện một làn sóng cơ hội đầu tư khác. Khi GDP bình quân đầu người vượt qua một ngưỡng nhất định, người dân có khả năng tích lũy và tiết kiệm, từ đó nhu cầu đối với bảo hiểm, sản phẩm đầu tư và dịch vụ quản lý gia sản tăng lên.

"Những dòng vốn dài hạn và sự chung tay của khu vực công lẫn tư nhân - Việt Nam đang hội tụ các điều kiện đó. Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm để chuyển hóa những tham vọng lớn thành các cơ hội đầu tư cụ thể, góp phần xây dựng nền tảng thịnh vượng bền vững cho nhiều thế hệ tương lai", ông Jens Lottner nói.

Đối với nhà đầu tư quốc tế, ông Jens Lottner cho rằng việc thiết lập các Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ đóng vai trò như một kênh dẫn vốn từ nước ngoài vào thị trường nội địa, cho phép huy động vốn quốc tế linh hoạt và thiết kế các sản phẩm tài chính phức tạp.

Bà Nguyễn Thu Lan, Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank, cho biết ngân hàng tin tưởng vào định hướng và sự ủng hộ của Chính phủ trong việc bảo đảm dòng tiền thu hồi vốn cho các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân.

Theo bà Nguyễn Thu Lan, với cấu trúc kết hợp nhiều nguồn lực, Techcombank đang chuẩn bị trở thành nhà thu xếp vốn, đứng giữa để thu xếp nguồn vốn và dòng vốn với thời gian đáp ứng, cách kết hợp và giá cả phù hợp cho chủ đầu tư, nguồn vốn và các công trình đầu tư hạ tầng tại Việt Nam.

Từ góc độ cơ chế tín dụng, ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) cho hay: NHNN đã sửa đổi thông tư, nâng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, tạo thêm dư địa nguồn vốn dài hạn cho ngân hàng trong cho vay các dự án, trong đó có hạ tầng.

"Các chương trình tín dụng chuyên biệt cũng được triển khai cho hạ tầng điện, giao thông, viễn thông và hạ tầng số. Những dự án, công trình quy mô lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế vùng và địa phương có thể được xem xét loại trừ khỏi quy định về tăng trưởng tín dụng hằng năm của các tổ chức tín dụng", ông Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ.

Các nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi tại Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026 - Ảnh: chinhphu.vn

Techcom Wealth hướng tới quản trị tổng thể gia sản

Cùng với các nội dung về nguồn vốn và hạ tầng, tại Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026, ngân hàng giới thiệu Techcom Wealth, mô hình quản trị gia sản dành cho khách hàng Private.

Tài sản của nhiều gia đình có thể được phân bổ giữa doanh nghiệp, bất động sản, tài sản tài chính và các khoản đầu tư trong, ngoài nước. Từ đó đặt ra nhu cầu về phương pháp quản trị tổng thể, kết nối tài sản với mục tiêu dài hạn của gia đình.

Bà Nguyễn Vân Linh, Giám đốc Ngân hàng Cao cấp Techcombank, cho biết với Techcom Wealth, ngân hàng hướng tới đưa các năng lực quản trị gia sản theo chuẩn mực quốc tế đến với các gia đình Việt Nam, đồng hành trong những quyết định có ảnh hưởng dài hạn đến gia sản.

Theo Techcombank, Techcom Wealth tập trung vào 3 giai đoạn của hành trình gia sản gồm "Kiến tạo" - phát triển doanh nghiệp và tích lũy tài sản; "Bảo toàn" - cấu trúc gia sản, quản trị rủi ro và cân bằng giữa thanh khoản với tăng trưởng; "Trao truyền" - chuẩn bị sự tiếp nối về quyền sở hữu, năng lực quản trị và các giá trị gia đình.

Bà Nguyễn Vân Linh cho biết: Techcom Wealth tiếp cận gia sản như một tổng thể, với sự đồng hành của các chuyên gia tư vấn trong quản lý tài sản và kiểm soát rủi ro. Theo bà Linh, quản trị gia sản không chỉ tập trung vào quy mô tài sản mà còn hướng tới sự chủ động và khả năng trao truyền các giá trị qua nhiều thế hệ.

Cùng với Techcom Wealth, Techcombank giới thiệu thẻ tín dụng Techcom Wealth Visa Infinite Private dành cho nhóm khách hàng được mời tham gia. Theo thông tin giới thiệu, trải nghiệm thẻ được phát triển quanh năm nhóm nhu cầu gồm Ẩm thực; Du lịch; Nghệ thuật và Giải trí; Sức khỏe và Trường thọ; Quyền năng tài chính.

Khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ sân bay, ẩm thực, câu lạc bộ thành viên, chăm sóc sức khỏe, golf và các giải pháp tài chính được tuyển chọn.

Techcom Wealth hướng tới đồng hành cùng khách hàng trong quản trị gia sản, từ tạo dựng và phát triển tài sản đến bảo toàn, chuẩn bị cho quá trình chuyển giao và tiếp nối các giá trị qua nhiều thế hệ.