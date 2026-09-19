Hội thảo khoa học 'Sâm Lai Châu – Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc'

Các đồng chí: Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Tiến sỹ Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Quang cảnh hội thảo.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc; đại biểu các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Điện Biên; các học viện, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp, tập đoàn, hợp tác xã; UBND các xã, phường…

Tiến sỹ Dương Đình Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lai Châu có diện tích tự nhiên trên 906.800ha, khí hậu mát mẻ quanh năm, hệ sinh thái rừng đa dạng, phong phú thuận lợi phát triển các loại cây dược liệu quý, trong đó có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu có thành phần hóa học đa dạng, với sự hiện diện của 52 loại saponin, các bộ phận của cây đều có giá trị sử dụng làm dược liệu. Đáng chú ý, phần thân rễ chứa hàm lượng saponin MR2 tương đối cao.

Tỉnh xác định khoảng 30.000ha phù hợp, trong đó trên 20.300ha rất phù hợp để phát triển sâm Lai Châu. Tỉnh đã bảo tồn khoảng 1.700 cây mẹ ngoài tự nhiên, gây trồng hơn 21.000 cây; hiện có 46 tổ chức và trên 200 hộ gia đình, cá nhân đầu tư, gây trồng với diện tích trên 150ha. Nhiều diện tích đã ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu do Tổ chức Y tế Thế giới ban hành” (GACP-WHO) và tiêu chuẩn hữu cơ. Cây sâm Lai Châu đã được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và cấp 120 mã số cơ sở trồng với gần 6 triệu cây; các thủ tục xây dựng, bảo hộ thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và bổ sung sâm Lai Châu vào chuyên luận sâm Việt Nam trong Dược điển Việt Nam đang được tích cực triển khai thực hiện.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu chào mừng hội thảo.

Với tinh thần cầu thị, Lai Châu mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh, cùng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi để bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen quý; chuẩn hóa giống, quy trình sản xuất; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; hình thành chuỗi giá trị từ nghiên cứu, sản xuất, chế biến đến thương mại, qua đó từng bước đưa sâm Lai Châu trở thành sản phẩm có giá trị và sức cạnh tranh cao trên thị trường. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, hợp tác và triển khai các hoạt động phù hợp; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - người dân trong quá trình phát triển sâm Lai Châu.

Sau khi xem video về “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc”, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, cùng nhau đánh giá đúng thực trạng, nhận diện tiềm năng, cơ hội và thách thức, từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp thiết thực, khả thi để phát triển sâm Lai Châu theo hướng bền vững, hiệu quả.

Tham luận tại hội thảo tập trung vào các nội dung như: Định hướng phát triển công nghiệp dược liệu và thuốc cổ truyền để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; các loài thuộc chi nhân sâm (Panax l.) đã biết và hiện trạng ở tỉnh Lai Châu; định vị sâm Lai Châu trở thành “sản phẩm quốc gia” từ nguồn gen - tiêu chuẩn - atlas hóa học đến công nghiệp chế biến sâu, kinh tế xanh và thương hiệu quốc gia; sâm Lai Châu trong chuyên luận sâm Việt Nam cơ sở khoa học, tiền lệ dược điển và đề xuất kỹ thuật; kết nối tri thức và kinh nghiệm Nhật Bản, đưa sâm Lai Châu ra thế giới....

Thạc sĩ Nguyễn Đăng Lâm – Phó Cục trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền, Bộ Y tế tham luận tại hội thảo về định hướng phát triển công nghiệp dược liệu và thuốc cổ truyền để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

PGS.TS. Nguyễn Văn Tập - Ủy viên Ban Dược liệu và Danh pháp Hội đồng Dược Điển và Dược thư Việt Nam tham luận tại hội thảo về các loài thuộc chi nhân sâm (Panax l.) đã biết và hiện trạng ở tỉnh Lai Châu.

Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu tham luận về BĐBP Lai Châu đồng hành giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế thông qua mô hình trồng sâm gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tiến sĩ Yamashita Kimihiko - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty International Laboratory Organization Intestinal Immuity Research Institute tham luận về kết nối tri thức và kinh nghiệm Nhật Bản, đưa tiềm năng sâm Lai Châu ra thế giới.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sỹ Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định sẽ đồng hành cùng Lai Châu để phát triển sản phẩm sâm Lai Châu. Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ nghiên cứu nguồn gen, trồng, điều kiện sinh trưởng, quy trình trồng, trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản sâm Lai Châu. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, thử nghiệm, phương pháp kiểm định, định danh, xác nhận xuất xứ nguồn gốc để nối đến các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sâm Lai Châu. Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ, minh bạch, quản lý và truy quyền để gắn bảo hộ với kiểm soát sử dụng bền và phát triển giá trị thương hiệu sâm Lai Châu. Phát triển hệ sinh thái giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp; tăng cường kết nối doanh nghiệp với tổ chức nghiên cứu, đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công nghệ chế biến sâu. Tập trung đẩy chuyển một số hoạt động về giá trị sâm Lai Châu, vùng trồng, sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ…

Tiến sỹ Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đề nghị: tỉnh Lai Châu phải chuẩn hóa vùng trồng, quy trình sản xuất và hình thành chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu. Hội đồng Dược điển Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với tỉnh để hoàn thiện hồ sơ; trước mắt hoàn thiện hồ sơ phục vụ thẩm định, công bố Tiêu chuẩn quốc gia sâm Việt Nam sửa đổi, bổ sung trong năm 2026. Các cục của Bộ Y tế hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục liên quan đến thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm từ sâm Lai Châu. Phát triển sâm phải tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao, đồng thời gắn với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng và bảo tồn nguồn gen…

Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những kết quả đạt được từ hội thảo không chỉ giúp tỉnh nhận diện rõ hơn tiềm năng, giá trị và hướng phát triển bền vững cho cây sâm Lai Châu, mà còn là cơ sở khoa học và thực tiễn để tỉnh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư để các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước yên tâm nghiên cứu, hợp tác, đầu tư phát triển sâm Lai Châu và các sản phẩm dược liệu của tỉnh.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu bế mạc hội thảo.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với các đơn vị.

Tại hội thảo đã trao 7 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với các đơn vị.