Việt Nam có khoảng 1,3-1,5 triệu thanh niên thuộc nhóm 'ba không', giải pháp nào cho thị trường lao động đầy biến động?

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Tọa đàm khoa học “Thông tin và kiến thức về việc làm thanh niên-xu hướng thị trường lao động: Dữ liệu, bằng chứng và truyền thông”.

Sự kiện quy tụ các chuyên gia đến từ Bộ Nội vụ, Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính, ILO, cùng lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các nhà báo, chuyên gia truyền thông, giảng viên, nhà báo, phóng viên và sinh viên.

Các đại biểu và sinh viên tham dự tọa đàm “Việc làm thanh niên, cơ hội trong tương lai và truyền thông dựa trên bằng chứng” tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Nguồn: ILO)

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết, việc làm thanh niên luôn là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Với mỗi người trẻ, quá trình chuyển tiếp từ học tập sang nghề nghiệp không chỉ liên quan đến thu nhập, mà còn gắn với khả năng phát huy năng lực và xây dựng tương lai. Ở tầm rộng hơn, chất lượng việc làm của thanh niên có quan hệ trực tiếp với chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và năng lực đổi mới của nền kinh tế.

PGS.TS. Phạm Minh Sơn nhấn mạnh, tọa đàm có ý nghĩa trong việc cung cấp thông tin đáng tin cậy về thị trường lao động, giúp người trẻ chủ động hơn trong lựa chọn ngành học và định hướng nghề nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin và hạ tầng dữ liệu thị trường lao động, việc chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm và tăng cường kết nối giữa các bên càng trở nên cần thiết.

PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phát biểu khai mạc tọa đàm. (Nguồn: ILO)

Theo lãnh đạo Học viện, sự kiện không chỉ cung cấp thông tin mà còn tạo không gian để thanh niên chia sẻ góc nhìn, trải nghiệm và những khó khăn trong quá trình tiếp cận việc làm. Bởi khoảng cách giữa cơ hội việc làm và người tìm việc không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn ở khả năng tiếp cận, hiểu và sử dụng thông tin. Việc lắng nghe tiếng nói của sinh viên vì vậy giúp nhận diện rõ hơn nhu cầu và những rào cản mà thanh niên đang gặp phải.

Đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chủ đề việc làm thanh niên gắn với hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quá trình chuẩn bị cho sinh viên bước vào thị trường lao động. Lãnh đạo Học viện kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với ILO Việt Nam trong trao đổi chuyên gia, chia sẻ tri thức, dữ liệu và phối hợp nghiên cứu, qua đó tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về việc làm, kỹ năng và thị trường lao động.

Chia sẻ tại Tọa đàm, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, cho rằng người trẻ đang bước vào thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số, AI, biến đổi khí hậu, thay đổi nhân khẩu học và chuỗi cung ứng toàn cầu cùng tác động đến nhu cầu việc làm và kỹ năng.

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, phát biểu tại tọa đàm. (Nguồn: ILO)

Những thay đổi này vừa tạo cơ hội, vừa đặt ra thách thức đối với thanh niên. Thách thức không chỉ nằm ở khả năng tìm được việc làm mà còn ở cơ hội phát triển kỹ năng, xây dựng lộ trình nghề nghiệp bền vững và chuyển tiếp hiệu quả từ nhà trường sang thị trường lao động.

Đại diện ILO đồng thời nhấn mạnh vai trò của dữ liệu và bằng chứng trong xây dựng chính sách việc làm. Các nhà báo, chuyên gia truyền thông và nhà giáo dục cần cung cấp thông tin chính xác, có trách nhiệm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội và hỗ trợ người dân đưa ra quyết định phù hợp.

4 vấn đề với thanh niên

Phát biểu tham luận tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, phân tích dự báo chiến lược và dịch vụ công, Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Lao động, Bộ Nội vụ, khẳng định thị trường lao động đang đặt ra 4 vấn đề đối với thanh niên gồm: Tìm được việc làm; không đứng ngoài thị trường lao động; tiếp cận việc làm trong khu vực chính thức và có việc làm chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, phân tích dự báo chiến lược và dịch vụ công, Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Lao động, Bộ Nội vụ, phát biểu tại tọa đàm. (Nguồn: ILO)

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, thanh niên hiện chiếm khoảng 17,5% lực lượng lao động Việt Nam, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này khoảng 9,03%, cao hơn khoảng 4 lần mức trung bình cả nước là 2,22%. Khoảng 11,5% thanh niên, tương đương 1,6 triệu người, thuộc nhóm NEET - không có việc làm, không tham gia giáo dục hoặc đào tạo. Trong số thanh niên có việc làm, 57,5% làm việc phi chính thức và chỉ khoảng 41,4% tham gia bảo hiểm xã hội.

Thất nghiệp thanh niên cũng có sự khác biệt giữa các nhóm. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên nữ cao hơn nam, ở khu vực thành thị cao hơn nông thôn và ở nhóm ít qua đào tạo cao hơn nhóm đã qua đào tạo. Theo số liệu quý III/2025 được bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên dẫn chứng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị là 12,42%, cao hơn mức 6,86% ở khu vực nông thôn. Trong khi thanh niên thành thị đối mặt nhiều hơn với nguy cơ thất nghiệp, thanh niên nông thôn thường gặp tình trạng thiếu việc làm và ít lựa chọn hơn về đào tạo cũng như việc làm chính thức.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, một bộ phận thanh niên sau khi tốt nghiệp từ một đến hai năm vẫn chưa có việc làm và cũng không tham gia đào tạo. Nhóm này cần được hỗ trợ thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm, cung cấp thông tin về cơ hội việc làm và các khóa đào tạo ngắn hạn, qua đó tạo điều kiện để thanh niên quay trở lại thị trường lao động hoặc tiếp tục học tập.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên trình bày tham luận “Việc làm thanh niên trong một thế giới việc làm đang thay đổi”. (Nguồn: ILO)

Bên cạnh đó, chất lượng việc làm cũng là một khía cạnh cần được quan tâm. Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, có việc làm chưa đồng nghĩa với có một công việc chất lượng. Việc làm thỏa đáng đối với thanh niên cần bảo đảm thu nhập, sự ổn định và bảo vệ, phù hợp với kỹ năng, đồng thời có triển vọng phát triển nghề nghiệp.

Đáng chú ý, khoảng 60,5% lao động trẻ làm công việc không phù hợp với trình độ chuyên môn. Trong số này, 47,7% làm công việc thấp hơn trình độ đào tạo, trong khi 12,8% làm công việc cao hơn trình độ được đào tạo.

Từ các số liệu thực tế trên, bà cho rằng cần tăng cường hướng nghiệp từ sớm, thúc đẩy các mô hình đào tạo kép và liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp. Quá trình thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp cũng cần có người hướng dẫn, qua đó giúp sinh viên tiếp nhận kỹ năng thực tế và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình chuyển tiếp từ học tập sang việc làm.

Bên cạnh đó, số hóa và AI đang tạo ra những thay đổi đối với thị trường lao động, không chỉ tác động đến các công việc thủ công lặp đi lặp lại mà cả những công việc trí óc. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu đối với thanh niên trong việc chủ động cập nhật kỹ năng và thích ứng với sự biến động của nghề nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên cũng đề cập xu hướng già hóa dân số, biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng như những yếu tố sẽ định hình thị trường lao động. Từ đó, đại diện Bộ Nội vụ đề xuất bốn ưu tiên định hướng chính sách cải thiện việc làm thanh niên gồm: tạo cầu việc làm tốt, bảo đảm chuyển tiếp học-việc, kết nối lại nhóm NEET và an sinh xã hội cho người lao động.

Hiểu về thanh niên nhóm NEET

Trình bày tham luận với chủ đề “Hiểu về thanh niên NEET: Dữ liệu cho chúng ta biết điều gì?”, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Quyền Trưởng Ban Thống kê dân số và lao động, Cục Thống kê, Bộ Tài chính, cho biết để phục vụ mục đích thống kê và bảo đảm khả năng so sánh quốc tế, Cục Thống kê sử dụng nhóm tuổi 15-24 khi tính toán các chỉ tiêu liên quan đến thanh niên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Quyền Trưởng ban Thống kê Dân số và Lao động, Cục Thống kê, Bộ Tài chính, phát biểu tại tọa đàm. (Nguồn: ILO)

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai, NEET là nhóm thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập và đào tạo, viết tắt của “Not Employment, Education and Training”. Các chỉ tiêu về nhóm này được tính toán từ Điều tra lao động việc làm, thu thập thông tin hằng tháng, sau đó tổng hợp, biên soạn và công bố hằng quý.

Giai đoạn 2021-2025, số lượng thanh niên NEET tại Việt Nam dao động khoảng 1,3-1,5 triệu người mỗi năm. Riêng năm 2021, con số này tăng cao lên hơn 2 triệu người trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tỷ lệ thanh niên NEET năm 2025 là 10,5%, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 16-17% trong giai đoạn đại dịch.

Xét theo thời điểm trong năm, số lượng thanh niên NEET thường tăng vào quý III, khi nhiều học sinh, sinh viên nghỉ hè, vừa tốt nghiệp hoặc đang trong quá trình chuyển tiếp từ giáo dục sang thị trường lao động.

Số lượng và tỷ lệ thanh niên NEET tại Việt Nam theo quý, giai đoạn 2021-2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Về đặc điểm, nữ giới chiếm 54,1% số thanh niên NEET, tỷ lệ ở nữ cao hơn nam 2,8 điểm phần trăm. Thanh niên khu vực nông thôn chiếm 69,1% tổng số NEET, trong khi tỷ lệ này tại nông thôn khoảng 13%, cao hơn mức khoảng 9% tại thành thị.

Khoảng 32% thanh niên NEET đang tích cực tìm việc làm. Hơn một nửa không có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên, trong khi 87,2% không có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

So với mặt bằng chung của thế giới, bà Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết tỷ lệ thanh niên NEET của Việt Nam hiện chưa ở mức đáng lo ngại. Theo đó, NEET là nhóm tồn tại ở mọi nền kinh tế, vì vậy mục tiêu chính sách không phải đưa tỷ lệ này về 0 mà là duy trì ở mức phù hợp.

Bên cạnh đó, chính sách cần hướng tới giảm thiểu nhóm thanh niên NEET kéo dài, rút ngắn thời gian thanh niên rơi vào trạng thái này, đồng thời ưu tiên hỗ trợ những nhóm dễ bị tổn thương. Qua đó, tạo điều kiện để thanh niên sớm quay trở lại học tập, tham gia việc làm và phát triển.

Cần cách tiếp cận tổng thể

Từ góc nhìn kinh nghiệm quốc tế, ông Felix Weidenkaff, Chuyên gia Chính sách việc làm và thị trường lao động, Văn phòng ILO tại Việt Nam, cho rằng thanh niên đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi gia nhập thị trường lao động, từ sự không phù hợp giữa trình độ, kỹ năng với công việc đến thiếu cơ hội việc làm phù hợp và hạn chế trong tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tìm việc.

Ông Felix Weidenkaff, Chuyên gia Chính sách Việc làm và Thị trường Lao động, Văn phòng ILO tại Việt Nam, phát biểu tại tọa đàm. (Nguồn: ILO)

Theo ông Felix Weidenkaff, giải quyết việc làm thanh niên cần một cách tiếp cận tổng thể, kết hợp tạo việc làm có chất lượng, phát triển nguồn nhân lực, kết nối người lao động với thị trường lao động, hỗ trợ khởi nghiệp và tự tạo việc làm, cùng với các thiết chế thị trường lao động, quyền tại nơi làm việc và an sinh xã hội.

Ông nhấn mạnh, một trong những yếu tố quan trọng là tăng cường thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và dịch vụ việc làm. Thanh niên cần có thông tin về những lĩnh vực đang tăng trưởng, ngành nghề phù hợp với định hướng cá nhân và các cơ hội việc làm. Các chương trình thị trường lao động chủ động cũng có thể hỗ trợ nhóm NEET nâng cao kỹ năng, tiếp cận dịch vụ việc làm và trở lại giáo dục, đào tạo hoặc việc làm.

Bốn xu hướng nổi bật đang tác động đến việc làm và kỹ năng của thanh niên tại Việt Nam, theo ông Felix Weidenkaff, gồm chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại; chuyển dịch nhân khẩu học; chuyển đổi xanh và biến đổi khí hậu cùng AI, chuyển đổi số.

Đối với Việt Nam, ông Felix Weidenkaff cho biết hơn 35% tổng số việc làm có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong quá trình tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động và nâng cấp chuỗi cung ứng tạo ra nhiều cơ hội việc làm bao trùm hơn cho thanh niên. Kinh nghiệm quốc tế từ Singapore yêu cầu việc cần phải xây dựng các lộ trình chuyển đổi ngành gắn với nâng cao năng suất, phát triển kỹ năng và cải thiện chất lượng việc làm.

Về già hóa dân số, ông đánh giá, Việt Nam có lực lượng lao động trẻ nhưng dân số đang già hóa nhanh chóng. Từ đó, nhu cầu đối với nền kinh tế chăm sóc sẽ gia tăng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn có thể đồng thời thúc đẩy chuyên nghiệp hóa và đào tạo lao động trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, qua đó tạo thêm cơ hội việc làm.

Đối với chuyển đổi xanh, ông Felix Weidenkaff cho biết việc làm xanh hiện chỉ chiếm khoảng 3% tổng số việc làm của thanh niên từ 15–30 tuổi, trong khi khoảng 30% việc làm của thanh niên được đánh giá có tiềm năng chuyển đổi theo hướng xanh hơn. Từ kinh nghiệm của Đan Mạch, theo ông, kỹ năng xanh cần được phát triển từ sớm, trong đó có thể lồng ghép vào các chương trình học nghề.

Về AI, phân tích của ILO cho thấy khoảng 20,8% tổng số việc làm tại Việt Nam có khả năng chịu tác động của AI tạo sinh (GenAI). Theo chuyên gia ILO, GenAI có xu hướng làm thay đổi các nhiệm vụ trong công việc hơn là thay thế hoàn toàn việc làm. Tuy nhiên, một số công việc có thể bị thay thế hoặc dịch chuyển trong tương lai. Đến nay, dữ liệu điều tra lao động việc làm chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng về sự suy giảm tuyển dụng liên quan đến AI đối với thanh niên có trình độ học vấn cao ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Cùng với AI, số hóa đang tạo ra những hình thức việc làm mới như lao động giao hàng và kinh tế nền tảng số. Những công việc này có thể tạo thêm cơ hội với tính linh hoạt và rào cản gia nhập thấp, nhưng cũng đặt ra các vấn đề về điều kiện làm việc và bảo đảm việc làm thỏa đáng.

Sinh viên lắng nghe chia sẻ từ đại diện ILO. (Nguồn: ILO)

Dẫn đánh giá của ILO và Ngân hàng Thế giới đối với 220 chương trình thị trường lao động chủ động dành cho thanh niên tại 62 quốc gia trong giai đoạn 1990–2022, ông Felix Weidenkaff cho biết các chương trình này nhìn chung mang lại tác động tích cực đến việc làm và thu nhập của thanh niên. Các chương trình gồm đào tạo kỹ năng, dịch vụ việc làm, hỗ trợ việc làm có trợ cấp và hỗ trợ khởi nghiệp. Theo ông, các chương trình có xu hướng hiệu quả hơn khi kết hợp nhiều biện pháp nhằm giải quyết đồng thời những rào cản mà thanh niên gặp phải, hướng tới các nhóm dễ bị tổn thương và có sự tham gia của doanh nghiệp.

Đối với Việt Nam, ông Felix Weidenkaff nhận định, trọng tâm cần đặt vào tạo việc làm có năng suất, dự báo nhu cầu kỹ năng trong tương lai và củng cố hệ thống thông tin thị trường lao động. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đầu tư vào học tập suốt đời, nâng cao và chuyển đổi kỹ năng, đồng thời bảo đảm cơ hội bình đẳng, quyền của người lao động, bảo vệ người lao động trong các hình thức việc làm mới và tăng cường đối thoại xã hội.

Kết nối dữ liệu, kỹ năng và cơ hội việc làm cho thanh niên

Trong khuôn khổ sự kiện, phiên thảo luận bàn tròn với chủ đề “Việc làm thanh niên, cơ hội trong tương lai và truyền thông dựa trên bằng chứng” tập trung trao đổi về cách sử dụng dữ liệu, nâng cao chất lượng việc làm và chuẩn bị kỹ năng cho thanh niên trước những thay đổi của thị trường lao động.

Các đại biểu trao đổi tại phiên thảo luận bàn tròn về việc làm thanh niên. (Nguồn: ILO)

Về vấn đề sử dụng dữ liệu trong truyền thông về việc làm thanh niên, bà Nguyễn Thị Thanh Mai lưu ý, người làm báo, truyền thông cần ưu tiên các nguồn dữ liệu chính thống, đồng thời kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin khi sử dụng dữ liệu từ Internet hoặc AI. Theo bà, bên cạnh con số, người sử dụng dữ liệu cần hiểu rõ khái niệm, phạm vi, nhóm đối tượng và thời gian mà số liệu phản ánh để tránh diễn giải sai và tạo ra những bài viết thiếu chiều sâu.

Ông Felix Weidenkaff cho rằng đánh giá việc làm thanh niên không nên chỉ dựa vào tỷ lệ thất nghiệp hay NEET. Cần quan tâm thêm đến chất lượng việc làm, quá trình chuyển tiếp từ nhà trường sang thị trường lao động, mức độ bao trùm và bình đẳng, cũng như những chỉ số mới phản ánh tác động của kinh tế nền tảng số, việc làm xanh và các hình thức việc làm đang thay đổi.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên nhấn mạnh vai trò của nhà trường trong việc kết nối sinh viên với thị trường lao động. Theo bà, việc liên kết với doanh nghiệp không nên chỉ nhằm nâng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, mà cần hướng tới những cơ hội việc làm có chất lượng, đồng thời giúp rút ngắn quá trình chuyển tiếp từ học tập sang nghề nghiệp.

PGS.TS. Bùi Thu Hương cho rằng, dữ liệu cần được xây dựng và cập nhật phù hợp với những thay đổi của thị trường lao động. (Nguồn: ILO)

PGS.TS. Bùi Thu Hương, Giảng viên cao cấp khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định việc sử dụng dữ liệu có trách nhiệm không chỉ phụ thuộc vào người khai thác mà còn ở cách dữ liệu được xây dựng và cập nhật.

Theo bà, khi thị trường lao động liên tục xuất hiện những hình thức việc làm mới dưới tác động của AI, nền tảng số và chuyển đổi xanh, hệ thống dữ liệu cũng cần đặt ra những câu hỏi mới để phản ánh kịp thời những thay đổi này. Bà đồng thời nhấn mạnh sự tham gia của chính thanh niên là yếu tố cần thiết khi xây dựng chính sách và chương trình phát triển kỹ năng.

Trả lời câu hỏi của sinh viên Nguyễn An Huy, khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, về cách chuẩn bị kiến thức và kỹ năng để tìm việc sau khi tốt nghiệp, các diễn giả cho rằng quá trình này cần được chuẩn bị từ sớm và thực hiện từng bước. Đối với sinh viên, trước hết cần tập trung học tập, củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình tìm việc và phát triển nghề nghiệp sau này.

Bên cạnh đó, sinh viên cần chủ động rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng số, xây dựng mạng lưới nghề nghiệp và thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường lao động, đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu về kỹ năng của doanh nghiệp.

Sinh viên Nguyễn An Huy, khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đặt câu hỏi với các diễn giả tại tọa đàm. (Ảnh: Mai Liên)

Kết thúc Tọa đàm, các đại biểu thống nhất rằng giải quyết việc làm thanh niên cần cách tiếp cận tích hợp, kết hợp tạo việc làm, phát triển kỹ năng, hướng nghiệp, dịch vụ việc làm và thông tin thị trường lao động. Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, việc tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan sẽ góp phần hỗ trợ thanh niên chủ động chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp.