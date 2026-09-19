Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ 2026: Động lực bứt phá
Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam 2026 do Bộ Công Thương tổ chức là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, có đóng góp thiết thực cho nền kinh tế. Vượt qua vòng sơ khảo, 150 doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước hiện đang bước vào giai đoạn thẩm định thực tế. Trực tiếp rà soát tại cơ sở, đoàn công tác của Báo Công Thương không chỉ đánh giá các chỉ số tăng trưởng truyền thống, mà còn đặc biệt chú trọng tới năng lực chuyển đổi số và tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/giai-thuong-cong-nghiep-thuong-mai-dich-vu-2026-dong-luc-but-pha-473735.media