Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ 2026: Động lực bứt phá

Ngày 18/9/2026, tại Hội nghị tập huấn triển khai Luật và các văn bản dưới luật về trí tuệ nhân tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Trung Tính đã chỉ rõ: “Công nghệ có thể hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nhưng không thay thế trách nhiệm của con người. Kết quả do AI tạo ra phải được kiểm tra, đánh giá trước khi sử dụng trong hoạt động công vụ”.