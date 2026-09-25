Lãnh đạo giúp dân xóa nghèo hiệu quả

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, gia đình anh Nha trước đây là hộ nghèo, khó khăn của thôn. Để hỗ trợ gia đình phát triển kinh tế, Đội đã tặng 2 con dê giống, hỗ trợ làm chuồng và hướng dẫn kỹ thuật nuôi dê, còn anh Quý được phân công thường xuyên đến theo dõi, nắm tình hình và động viên gia đình làm ăn. Giờ đây, đàn dê đã lên tới 35 con, là nguồn thu nhập chính, góp phần động viên gia đình anh Nha tiếp tục mở rộng, phát triển kinh tế.

Địa bàn thôn Xa Ry chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống, tập tục canh tác còn lạc hậu, đời sống còn nhiều khó khăn... Trước tình hình trên, Chi bộ Đội sản xuất 9 xác định tuyên truyền, động viên đồng bào nâng cao nhận thức, tích cực làm ăn gắn với xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn và hoàn cảnh của các hộ gia đình là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và đưa vào nghị quyết lãnh đạo. Trên cơ sở này, Chi bộ lãnh đạo đơn vị nghiên cứu các cây trồng, vật nuôi hiệu quả để nuôi, trồng thử nghiệm làm cơ sở cho bà con tham quan, học tập và làm theo; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đưa mô hình về với người dân...

Cán bộ Đội sản xuất 9 hướng dẫn người dân kinh nghiệm trồng thanh long.

Bên cạnh đó, Chi bộ còn lãnh đạo đưa nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào xóa nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới vào nội dung, chương trình Phong trào Thi đua Quyết thắng hằng năm; được 100% cán bộ, đảng viên hưởng ứng, đăng ký phù hợp với thực tế công việc của từng người; bám sát quan điểm: Rõ hộ gia đình được giúp đỡ; rõ công trình, phần việc; rõ trách nhiệm và biện pháp thực hiện; rõ kế hoạch, lộ trình (có định tính, định lượng) theo từng giai đoạn, thời gian...

Đồng chí Hồ Văn Chinh, Trưởng thôn Xa Ry phấn khởi cho biết: "Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế, cán bộ, đảng viên Đội sản xuất 9 còn giúp Xa Ry có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; chấm dứt nạn tảo hôn; hỗ trợ học sinh nghèo có điều kiện đi học và động viên các em không bỏ học... Người dân thôn Xa Ry rất tin và quý mến cán bộ, đảng viên Đội sản xuất 9".