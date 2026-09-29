4 doanh nghiệp ngành Xây dựng được giới thiệu xét Giải thưởng vì Người lao động

Công đoàn Xây dựng Việt Nam giới thiệu 4 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động”

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TLĐ ngày 11/6/2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức xếp hạng và trao tặng Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” lần thứ 3 năm 2026, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã triển khai chương trình đến các công đoàn trực thuộc.

4 doanh nghiệp được Công đoàn Xây dựng Việt Nam giới thiệu tham gia xét chọn Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2026.

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn của Giải thưởng, các đơn vị đã rà soát, hoàn thiện và nộp hồ sơ tham gia. Trên cơ sở tổng hợp hồ sơ, Công đoàn Xây dựng Việt Nam giới thiệu 4 doanh nghiệp tham gia xét chọn Giải thưởng năm 2026, gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP; Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A; Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel.

Năm 2026, Hội đồng Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” thống nhất lựa chọn 47 doanh nghiệp để xem xét, vinh danh. Trong danh sách này có 4 doanh nghiệp được Công đoàn Xây dựng Việt Nam giới thiệu.

Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” là sự kiện chính trị - xã hội do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hằng năm.

Chương trình nhằm vinh danh những doanh nghiệp nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo lợi ích, đời sống người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Theo tiêu chí xét chọn, doanh nghiệp tham gia phải cam kết bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ khác đối với người lao động; đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với địa phương.