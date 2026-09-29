Khởi công xây dựng 2 công trình Ngôi nhà 15 tháng 10

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Phan Thế Công (thứ 6 từ trái qua) và đại diện địa phương, gia đình tham gia khởi công xây dựng nhà tại xã Tà Lài. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Hội LHTN Việt Nam thành phố và Thành đoàn đã khởi công xây dựng Ngôi nhà 15 tháng 10 cho gia đình ông Nguyễn Văn Tưởng ở ấp 2, xã Tà Lài. Gia đình ông Tưởng khó khăn về nhà ở; ông đã lớn tuổi, sống cùng con gái trong ngôi nhà tạm đã xuống cấp, con gái làm nghề buôn bán nhỏ, thu nhập bấp bênh.

Tại phường Xuân Lộc, Hội LHTN Việt Nam thành phố và Thành đoàn đã khởi công xây dựng Ngôi nhà 15 tháng 10 cho gia đình anh Trần Lưu Phi Hùng, Bí thư Chi đoàn khu phố Thọ Chánh, phường Xuân Lộc. Gia đình anh Hùng hiện chưa có nhà ở ổn định, phải thuê nhà để sinh sống, điều kiện sinh hoạt hạn chế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà tại phường Xuân Lộc. Ảnh: ĐVCC

Công trình sau khi hoàn thành sẽ giúp các gia đình cải thiện điều kiện nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động các nguồn lực chung tay chăm lo cho thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội LHTN thành phố và Thành đoàn cũng đã trao tặng kinh phí 50 triệu đồng để hỗ trợ chính quyền xã Tà Lài mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tại các ấp. Đồng thời khánh thành 2 công trình Tuyến đường đèn năng lượng mặt trời tại các khu phố Thọ Lộc và Thọ Chánh, phường Xuân Lộc.