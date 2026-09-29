Điện Biên đưa mắc ca lên các chuyến bay Vietnam Airlines

Ngày 29/9, tại Cảng Hàng không Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc ca cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Dự chương trình có ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên bàn giao 400kg nhân hạt mắc ca thành phẩm cho Vietnam Airlines. Sản phẩm được sử dụng để giới thiệu, quảng bá trên các chuyến bay của hãng.

Đây là số mắc ca được trồng, sản xuất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sản phẩm được lựa chọn lần này đạt chứng nhận OCOP 3 sao và được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Lò Văn Cương cho rằng, việc đưa sản phẩm nhân hạt mắc ca Điện Biên lên các chuyến bay của Vietnam Airlines là một bước kết nối cụ thể, tạo thêm cơ hội để nông sản địa phương tiếp cận các kênh quảng bá và thị trường có yêu cầu ngày càng cao.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, cùng với mắc ca, các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng của tỉnh khi đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng cung ứng sẽ có thêm cơ hội được kết nối, giới thiệu thông qua Vietnam Airlines và các đối tác.

Từ vùng nguyên liệu đến xây dựng thương hiệu mắc ca

Mắc ca đang được Điện Biên định hướng phát triển theo chuỗi, từ vùng nguyên liệu đến chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo tỉnh Điện Biên, hiện tổng diện tích mắc ca trên địa bàn đạt hơn 19.000ha. Toàn tỉnh có 7 cơ sở chế biến mắc ca, với 10 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, cùng 2 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và 1 mã số vùng trồng mắc ca đã được xác lập.

Những kết quả này là cơ sở để tỉnh tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm thay vì chỉ tập trung mở rộng diện tích vùng trồng.

Trong thời gian tới, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, người dân phát triển mắc ca theo định hướng; chú trọng nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, phát triển chế biến, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến mắc ca, yêu cầu đặt ra là tiếp tục nâng cao năng lực chế biến, bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng ổn định và khả năng cung ứng, đồng thời tăng cường liên kết với người sản xuất để hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Việc sản phẩm mắc ca được đưa vào một kênh quảng bá như các chuyến bay cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, bao bì, nguồn gốc và năng lực cung ứng. Đây là những yếu tố quyết định khả năng duy trì và mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.

Nghi thức bàn giao mắc ca Điện Biên

Hướng tới 40.000ha mắc ca vào năm 2030

Trong định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Điện Biên xác định phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh và bền vững; gắn vùng nguyên liệu với chế biến, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Mắc ca được tỉnh Điện Biên xác định là một trong những cây trồng chủ lực, có tiềm năng phát triển lớn. Với diện tích hiện đã vượt 19.000ha, Điện Biên đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành khoảng 40.000ha mắc ca.

Việc bàn giao 400kg nhân hạt mắc ca cho Vietnam Airlines là một bước kết nối giữa vùng sản xuất với kênh tiêu dùng, qua đó mở thêm cơ hội để sản phẩm mắc ca Điện Biên được giới thiệu rộng rãi hơn và từng bước nâng giá trị của nông sản địa phương.