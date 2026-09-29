VN-Index chưa thể hồi phục, dòng tiền phân hóa mạnh

Thị trường giằng co, dòng tiền chọn lọc nhóm dầu khí, cao su

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch kém tích cực khi sắc đỏ xuất hiện ngay từ đầu phiên và duy trì đến lúc đóng cửa. Lực cầu không đủ mạnh để tạo nhịp hồi phục rõ nét, trong khi áp lực bán vẫn hiện diện tại nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là ngân hàng, bất động sản và một số mã vốn hóa vừa.

Kết phiên, VN-Index giảm 2,95 điểm, tương đương 0,17%, xuống 1.777,73 điểm. Trên HoSE có 133 mã tăng và 170 mã giảm. Thanh khoản tiếp tục suy giảm khi khối lượng giao dịch đạt hơn 537,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 12.338 tỷ đồng, giảm lần lượt hơn 20% và 18% so với phiên trước. Đây là tín hiệu cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường.

Đáng chú ý, thị trường gần như thiếu vắng nhóm cổ phiếu đủ sức dẫn dắt chỉ số. Trong rổ VN30, số mã giảm vẫn chiếm ưu thế với 15 cổ phiếu đi xuống, trong khi chỉ 10 mã cải thiện so với phiên sáng.

Ở nhóm vốn hóa lớn, VCB giảm 0,51%, VIC giảm 0,82%, trong khi VHM chỉ còn tăng 0,43%. Một số cổ phiếu ngân hàng như STB, LPB, ACB, CTG cũng suy yếu, khiến lực đỡ cho VN-Index giảm đáng kể.

Dù vậy, dòng tiền ngắn hạn vẫn tìm kiếm cơ hội ở một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ. GVR nổi bật khi tăng 3,42% lên 33.300 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý của nhóm vốn hóa lớn. Diễn biến này nối dài nhịp tích cực trong ngắn hạn, dù GVR vẫn đang vận động chủ yếu trong vùng đi ngang.

Nhóm cao su cũng giao dịch tích cực với TRC tăng 3,9%, DPR tăng 3,2% và PHR tăng 2,5%. Trên HNX, BRR, DRI và DRG cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Sự cải thiện của nhóm này diễn ra trong bối cảnh giá cao su và hàng hóa nguyên liệu duy trì những yếu tố hỗ trợ nhất định.

Cổ phiếu dầu khí tiếp tục là một điểm sáng khác của thị trường. Giá dầu thế giới duy trì quanh ngưỡng 100 USD/thùng tạo lực đỡ cho nhóm năng lượng. GAS tăng 1,68%, PLX tăng 2,39%, PVD tăng 1,61%, trong khi PVT nổi bật với mức tăng 6,4%.

Đáng chú ý, PVT ghi nhận thanh khoản 392,2 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 3/2026. Cổ phiếu này đã tăng 11,8% trong ba phiên gần nhất, tăng 23,51% kể từ đầu tháng 9 và gần 53% so với vùng đáy cuối tháng 7.

Trên HNX, PVS tăng 2,1%, PVC tăng 2,4%, PTV tăng 4,4% và OIL tăng 2,2%. Tuy nhiên, mặt bằng chung nhóm dầu khí vẫn phân hóa, cho thấy dòng tiền đang tập trung vào một số cổ phiếu có câu chuyện và động lực riêng thay vì lan tỏa trên toàn ngành.

Ở chiều ngược lại, PNJ tiếp tục là tâm điểm của áp lực bán. Cổ phiếu này giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp, xuống 28.600 đồng, với lượng dư bán hơn 30 triệu đơn vị. Tính trong một tuần, PNJ mất hơn 22% giá trị và đang ở vùng giá thấp nhất kể từ tháng 10/2020.

Áp lực bán tại PNJ xuất hiện trước thông tin doanh nghiệp dự kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Theo tài liệu cung cấp, doanh thu năm nay có thể giảm khoảng 20% so với mục tiêu ban đầu, trong khi khoản dự phòng tổn thất liên quan chính sách thu đổi được dự kiến ở mức hơn 7.071 tỷ đồng. Những thông tin này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn đối với cổ phiếu.

Ngoài PNJ, NVL cũng giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp, với giá trị giao dịch hơn 225 tỷ đồng. Một số mã như KOS, NAV, TTF cũng đóng cửa trong tình trạng dư bán giá sàn.

Điểm đáng chú ý trong phiên là sự suy yếu của thanh khoản. Giá trị khớp lệnh trên HoSE ở mức thấp, trong khi thanh khoản nhóm VN30 chỉ chiếm 55,4% tổng giá trị khớp lệnh, mức thấp nhất trong 25 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng rút khỏi nhóm vốn hóa lớn và tìm kiếm những cơ hội ngắn hạn ở các cổ phiếu midcap.

Trong 133 mã tăng giá, có 72 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên và nhóm này chiếm khoảng 20% tổng giá trị khớp lệnh HoSE. Dòng tiền vì vậy chưa hoàn toàn rời khỏi thị trường, nhưng đang vận động theo hướng chọn lọc và tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ.

Kết quả này cho thấy VN-Index vẫn thiếu động lực để hình thành một nhịp hồi phục rõ ràng. Khi thanh khoản chưa cải thiện và nhóm vốn hóa lớn chưa tìm được sự đồng thuận, chỉ số nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong vùng hiện tại.

Đáng chú ý, phiên 29/9 là phiên cận cuối tháng. Nếu không có diễn biến đột biến trong phiên cuối tháng, VN-Index có thể ghi nhận mức giảm hơn 50 điểm trong tháng 9. Trong bối cảnh đó, diễn biến của dòng tiền và khả năng cải thiện thanh khoản sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng thị trường trong những phiên đầu tháng 10.