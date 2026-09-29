Khải Hoàn Land sử dụng 24,4 tỷ đồng tiền trái phiếu sai phương án, phải thu hồi lô 300 tỷ đồng

Theo Kết luận Thanh tra số 51/KL-TT, trong thời kỳ thanh tra, Khải Hoàn Land có một số vi phạm liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng, hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ và việc sử dụng nguồn tiền thu được từ phát hành chứng khoán.

Khải Hoàn Land sử dụng 24,4 tỷ đồng tiền trái phiếu sai phương án.

Trong đó, lô trái phiếu mã KHGH2123001 phát hành năm 2021 là trường hợp được cơ quan thanh tra xác định có việc sử dụng vốn không đúng phương án. Lô trái phiếu này có tổng giá trị 300 tỷ đồng, được Khải Hoàn Land huy động từ 68 nhà đầu tư cá nhân.

Theo phương án phát hành được công bố, số tiền huy động dự kiến được sử dụng để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản và hợp tác phát triển, phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Kết quả rà soát của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cho thấy trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2021 đến 11/12/2021, Khải Hoàn Land đã sử dụng 24,433 tỷ đồng từ nguồn tiền này để thanh toán nhiều khoản chi phí khác.

Các khoản chi gồm lãi trái phiếu, thuế, mua sắm trang thiết bị, chi phí máy lạnh, phí chuyển phát, quảng cáo, mua bàn ghế, thanh toán lương và một số chi phí hoạt động khác.

Cơ quan thanh tra xác định việc sử dụng khoản tiền trên chưa phù hợp với phương án đã công bố với nhà đầu tư, không tuân thủ quy định về việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu phải đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin.

Về xử lý, ngày 30/7/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 419/QĐ-XPHC, xử phạt Khải Hoàn Land 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định.

Riêng hành vi sử dụng tiền thu được từ phát hành chứng khoán riêng lẻ không đúng nội dung đã công bố, doanh nghiệp không bị xử phạt hành chính do đã hết thời hiệu xử phạt. Thay vào đó, cơ quan thanh tra ban hành Quyết định số 420/QĐ-KPHQ, yêu cầu Khải Hoàn Land thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với lô trái phiếu KHGH2123001.

Theo yêu cầu này, công ty phải thu hồi số chứng khoán đã chào bán, phát hành và hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc, nếu có, cộng với khoản lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng nơi tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc.

Lô KHGH2123001 cũng đã được Khải Hoàn Land mua lại trước hạn gần như toàn bộ trước thời điểm có kết luận thanh tra. Cụ thể, ngày 5/12/2024, doanh nghiệp mua lại 59.999 trái phiếu, tương đương 59,999 tỷ đồng.

Sau đó, trong các ngày 17/1/2025, 14/2/2025 và 3/3/2025, Khải Hoàn Land tiếp tục mua lại 240.001 trái phiếu, tương đương 240,001 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu thuộc mã này đã được công ty mua lại trước hạn là 300 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của doanh nghiệp cũng ghi nhận giá trị còn lại của lô KHGH2123001 ở mức 240,001 tỷ đồng tại cuối năm 2024.

Thanh tra cho rằng Khải Hoàn Land chưa công bố đầy đủ tình hình thanh toán gốc của chính lô trái phiếu này. Khoản mua lại 59,999 tỷ đồng ngày 5/12/2024 không được trình bày trong bản công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2024. Tương tự, các khoản mua lại tổng cộng 240,001 tỷ đồng trong đầu năm 2025 cũng không được trình bày trong bản công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi 6 tháng năm 2025.

Ngoài vấn đề liên quan đến trái phiếu, kết luận thanh tra còn chỉ ra một số thiếu sót khác trong nghĩa vụ công bố thông tin của Khải Hoàn Land. Doanh nghiệp bị xác định công bố không đúng thời hạn nội dung giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm 2023 trước và sau kiểm toán.

Khải Hoàn Land cũng bị xác định công bố chưa đầy đủ số liệu, giá trị một số giao dịch với bên liên quan tại các báo cáo tình hình quản trị. Các giao dịch được nêu gồm khoản chuyển tiền hợp tác kinh doanh 100 tỷ đồng, các khoản liên quan đến dự án La Partenza với CTCP Bất động sản Khải Minh Land; khoản trả tiền hợp tác kinh doanh 327,5 tỷ đồng và trả lãi hợp tác kinh doanh 30 tỷ đồng với Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Khải Hoàn Land còn phát sinh khoản đầu tư hợp tác kinh doanh 500 tỷ đồng với Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu nhưng chưa trình bày giao dịch này trong báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Khải Hoàn Land rà soát và chấn chỉnh việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, bảo đảm thông tin được công bố đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn. Với hoạt động phát hành chứng khoán, doanh nghiệp phải khắc phục việc sử dụng tiền không đúng nội dung đã công bố, đồng thời bảo đảm hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng và đầy đủ theo quy định.

Theo báo cáo tài chính của Khải Hoàn Land, lô KHGH2123001 được phát hành ngày 5/10/2021, có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất ban đầu là 12%/năm, sau đó có thời điểm được điều chỉnh lên 13,5%/năm trước khi trở lại mức 12%/năm.

Trên thị trường, cổ phiếu KHG đang giao dịch quanh vùng giá 4.640 - 4.730 đồng/cp. Vùng giá hiện tại đang lùi rất sát về vùng đáy của một năm qua. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên đạt khoảng 2,68 triệu cổ phiếu, thể hiện dòng tiền duy trì ở mức vừa phải, chưa có sự bứt phá mạnh.