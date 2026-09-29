TS. Cấn Văn Lực: Lâm Đồng có không gian mới để tạo động lực tăng trưởng

Tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân 2026 (VPSF) - Vòng đối thoại địa phương tỉnh Lâm Đồng diễn ra ngày 29/9, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, cho rằng tỉnh đang bước vào một giai đoạn phát triển với “không gian mới, vị thế mới”.

Sau ba năm trở lại Lâm Đồng, ông Lực nhận thấy diện mạo địa phương đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, theo ông, điều quan trọng hơn là làm thế nào để những lợi thế mới được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thực chất, tạo ra sức bật mới cho doanh nghiệp và nền kinh tế địa phương.

“Tôi rất vui khi quay trở lại Lâm Đồng. Lần này trở lại, tôi thấy Lâm Đồng chúng ta đã có một không gian mới, vị thế mới”, ông Lực chia sẻ.

Thách thức tăng trưởng hai chữ số

Theo TS. Cấn Văn Lực, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, Việt Nam vẫn có những nền tảng tương đối tích cực. Tăng trưởng toàn cầu được dự báo chậm lại, lạm phát và lãi suất còn ở mức cao, trong khi địa chính trị tiếp tục tạo ra nhiều rủi ro đối với thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV tại Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) tại Lâm Đồng.

Dù vậy, dòng vốn đầu tư cho hạ tầng, công nghệ cao, bán dẫn, chuyển đổi số và năng lượng đang được nhiều quốc gia thúc đẩy. Đây cũng là cơ hội đối với Việt Nam khi nền kinh tế có độ mở lớn và tham gia sâu vào chuỗi sản xuất điện tử, điện máy, điện thoại và linh kiện.

Ở trong nước, bức tranh kinh tế những tháng đầu năm cho thấy nhiều điểm sáng. Xuất khẩu tăng mạnh, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới tăng đáng kể, giải ngân FDI tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Tín dụng tăng trưởng trên 10%, trong khi tỷ giá tương đối ổn định.

Theo TS. Lực, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của tỉnh mới đạt khoảng 7,32%, đứng thứ 24 trong 34 tỉnh, thành. Nếu mục tiêu cả năm là tăng trưởng 10%, hai quý cuối năm sẽ phải đạt mức tăng trưởng khoảng 12-13%.

“Đây là một mục tiêu rất thách thức, không dễ”, ông Lực nhận định.

Tuy nhiên, ông cho rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở con số tăng trưởng của một năm mà là xác định được những động lực có thể duy trì trong trung và dài hạn. Muốn tăng trưởng hai chữ số, cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đều phải đóng góp tích cực. Trong đó, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ cần đạt mức tăng trưởng trên 10%, trong khi nông nghiệp cũng phải duy trì tốc độ tăng trưởng đủ cao.

TS. Cấn Văn Lực cho rằng đầu tư công của tỉnh hiện vẫn chậm so với yêu cầu. Trong khi đó, trên phạm vi cả nước, giải ngân đầu tư công đã đạt khoảng 52% kế hoạch, tăng gần 20%. Lâm Đồng mới đạt khoảng 41%.

Theo ông, đẩy nhanh đầu tư công không chỉ tạo ra tăng trưởng trực tiếp mà còn có thể mở đường cho dòng vốn tư nhân, thúc đẩy phát triển hạ tầng và tạo dư địa thu hút các dự án mới.

“Chúng ta muốn tăng trưởng hai chữ số thì phải có tiền, phải có vốn đầu tư”, ông nói.

Từ lợi thế mới đến động lực mới

Điểm đáng chú ý trong chia sẻ của TS. Cấn Văn Lực là ông nhìn Lâm Đồng không chỉ ở phạm vi một địa phương mà trong mối liên kết với không gian kinh tế rộng hơn.

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng đang sở hữu một không gian phát triển rộng lớn hơn, kết nối những lợi thế khác biệt về cao nguyên, nông nghiệp, du lịch và biển. Đây là nền tảng để tỉnh định hình những chuỗi giá trị mới thay vì phát triển từng lĩnh vực riêng lẻ.

Đông đảo cộng đồng doanh nhân tham dự vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) tại Lâm Đồng ngày 29/9/2026.

Đặc biệt, ông Lực lưu ý Lâm Đồng cần nhìn nhận du lịch như một ngành kinh tế có khả năng kéo theo nhiều lĩnh vực khác. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới; đồng thời nhấn mạnh phát triển du lịch theo hệ sinh thái, gắn với thương mại, dịch vụ, giao thông, công nghiệp văn hóa, nông nghiệp và kinh tế số.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 263/NQ-CP ngày 7/9/2026 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

Với Lâm Đồng, đây có thể là một dư địa đáng chú ý khi tỉnh có khả năng hình thành chuỗi sản phẩm từ núi, rừng đến biển. Không gian mới cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp kết nối sâu hơn giữa nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, dịch vụ, logistics và kinh tế biển.

TS. Cấn Văn Lực cũng nhấn mạnh một lợi thế khác mà Lâm Đồng cần khai thác tốt hơn là thị trường carbon.

Theo ông, trong quá trình phát triển các kênh huy động vốn mới, bên cạnh ngân hàng, chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu và quỹ đầu tư, thị trường carbon sẽ ngày càng có ý nghĩa. Với lợi thế về rừng và hệ sinh thái tự nhiên, Lâm Đồng có thể nghiên cứu biến lợi thế này thành một nguồn lực kinh tế mới.

Song song với đó là việc tận dụng tốt hơn các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân.

Theo TS. Cấn Văn Lực, tinh thần đáng chú ý của Nghị quyết 68 là không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp mà bao gồm cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã. Mục tiêu đặt ra là khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Một trong những thay đổi mà doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm là chính sách thuế và việc đơn giản hóa thủ tục đối với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh.

Ông cho rằng chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, tận dụng đúng quyền lợi, đồng thời đáp lại bằng việc tuân thủ pháp luật và nâng cao đạo đức kinh doanh.

“Nhà nước ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ chúng ta thì chúng ta phải đáp lại bằng thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh”, ông nhấn mạnh.

Theo TS. Cấn Văn Lực, đây cũng là nền tảng để hình thành một cộng đồng doanh nghiệp khỏe mạnh, minh bạch và có khả năng lớn lên cùng địa phương.

Nhìn về phía trước, ông cho rằng năm 2026 có thể được xem là giai đoạn các địa phương “chạy ra đa” với mô hình, cơ chế, chính sách và quy hoạch mới. Nhưng từ năm sau, yêu cầu sẽ cao hơn: không chỉ chạy nhanh mà phải vận hành hiệu quả hơn.

Với Lâm Đồng, thách thức tăng trưởng hai chữ số là hiện hữu. Nhưng cùng với đó là một không gian phát triển rộng hơn, vị thế mới và nhiều lợi thế đang được mở ra.

Bài toán đặt ra, theo TS. Cấn Văn Lực, là biến những lợi thế ấy thành dòng vốn, dự án, doanh nghiệp, việc làm và giá trị gia tăng thực tế.

Nếu làm được điều đó, “không gian mới” sẽ không chỉ là sự thay đổi về địa giới hay quy mô, mà có thể trở thành nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của Lâm Đồng.