Kim Anh: Người phụ nữ hiến hơn 500m2 đất làm đường vì lợi ích chung

Hiến hơn 500m2 đất làm đường

Về thôn Phú Hạ, xã Kim Anh hỏi gia đình bà Đặng Thị Phương Châm, sinh năm 1956 nhiều người đều biết. Bà đã vận động gia đình hiến hơn 500m2 để làm đường giao thông, thiết thực cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Vì lợi ích chung, bà Đặng Thị Phương Châm cùng các thành viên gia đình đã hiến tặng hơn 500m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh Sỹ Hào

Tại ngôi nhà được xây dựng khang trang đẹp mắt, bà Đặng Thị Phương Châm niềm nở chia sẻ cùng phóng viên việc gia đình bà hiến đất làm đường. Bà Châm cho biết, năm 2022 chính quyền địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới.

Khi ấy tuyến đường liên thôn Phú Hạ - Thanh Trí chưa thông suốt, vẫn còn rất nhỏ hẹp với chiều rộng chỉ 3m chạy đến phần đất của gia đình bà là cụt. Chính quyền địa phương thực hiện dự án mở thêm đường để tiếp tục thông suốt nối sang thôn Thanh Trí nên đã vận động gia đình bà Châm hiến đất làm đường.

“Giữa lúc “tấc đất tấc vàng” thời điểm ấy giá thị trường đất khu vực gia đình tôi ở có người bán giá khoảng 20 triệu đồng/m2. Đây là một vấn đề lớn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, bởi phần đất của gia đình có diện tích lớn hàng trăm mét và giá trị không hề rẻ. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ thuyết phục chồng con, tôi cùng các thành viên trong gia đình đã đi đến thống nhất quyết định hiến đất để mở rộng và liên thông tuyến đường xuyên qua phần đất nhà mình kết nối với thôn Thanh Trí. Tổng diện tích đất tôi hiến cho nhà nước để làm đường là hơn 500m2”, bà Đặng Thị Phương Châm hồi tưởng.

Theo bà Châm quyết định hiến đất không phải ngay từ đầu đã nhận được sự đồng thuận. Ban đầu, không chỉ các thành viên trong gia đình đều phản đối vì diện tích đất hiến tặng có giá trị kinh tế cao, mà ngay cả bà con họ hàng cũng nhiều người lời ra tiếng vào “sao lại hiến đất nhiều thế”, thậm chí có những người còn cho rằng đầu óc người phụ nữ này… không bình thường.

“Tuy nhiên tôi nghĩ đơn giản rằng việc làm của bản thân và gia đình chỉ là hi sinh một phần quyền lợi vật chất riêng, đổi lại là cả cộng đồng cùng hưởng lợi – con đường chạy qua phần đất của gia đình tôi hiến tặng giờ rất phong quang rộng lớn, đi lại thuận tiện, điều đó tôi thấy vui và tự hào vì gia đình mình đã góp phần làm nên giá trị to lớn cho cộng đồng, cho xã hội”, bà Châm chia sẻ.

Khi lợi ích cộng đồng lớn hơn giá trị đất đai

Ông Đỗ Đồng Tiến, Trưởng thôn Phú Hạ cho biết, hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”, thời gian qua, nhân dân thôn Phú Hạ xã Kim Anh, Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tự nguyện đóng góp sức người, sức của để mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, ngõ xóm.

Tại thôn Phú Hạ, gia đình bà Đặng Thị Phương Châm là một tấm gương tiêu biểu, khi đã tự nguyện hiến hơn 500m2, ngoài ra còn có khoảng 20 gia đình khác cùng tự nguyện hiến đất để làm đường theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới như gia đình ông Lưu Xuân Cam; ông Nguyễn Văn Huynh; ông Nguyễn Văn Quý; bà Nguyễn Thị Phương Duyên…

“Khi xác định hiến đất với diện tích lớn, gia đình bà Đặng Thị Phương Châm không nghĩ đến việc được bù đắp lợi ích kinh tế, hay khen thưởng. Tuy nhiên, với tấm lòng đáng quý của họ, phong trào hiến đất làm đường đã được lan rộng góp phần thiết thực làm nên thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương”, ông Đỗ Đồng Tiến, Trưởng thôn Phú Hạ xã Kim Anh cho biết.

Trưởng thôn Phú Hạ Đỗ Đồng Tiến (bên trái) thông tin về trường hợp người dân hiến đất làm đường, ủng hộ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh Sỹ Hào

Ghi nhận những đóng góp của gia đình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tháng 12-2023, UBND thành phố Hà Nội đã trao tặng danh hiệu người tốt việc tốt cho bà Đặng Thị Phương Châm được; đến tháng 4-2023 bà tiếp tục được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì có thành tích trong phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới.

Lan tỏa, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Kim Oanh, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kim Anh cho biết, địa phương đang gắn phong trào “Người tốt, việc tốt” với các phong trào thi đua trọng tâm, trong đó chú trọng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

UBND xã Kim Anh đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-BTC ngày 6-4-2026 về triển khai Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Các phòng, ban, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể và thôn được giao đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu; hệ thống phát thanh và trang thông tin điện tử xã cũng được sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp trong cộng đồng.

Trên phần đất gia đình bà Đặng Thị Phương Châm hiến tặng, đã góp phần nối dài mở rộng tuyến đường liên thôn Phú Hạ - Thanh Trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ảnh Sỹ Hào

Từ hơn 500m² đất của gia đình bà Châm đến những phần đất mà khoảng 20 hộ dân Phú Hạ tự nguyện hiến, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở con đường được mở rộng. Đó còn là sự thay đổi trong nhận thức: khi người dân thấy rõ lợi ích chung và tin tưởng vào hiệu quả của công việc chung, những phần đất tưởng như rất khó vận động cũng có thể trở thành những con đường kết nối cộng đồng. Và đó có lẽ chính là giá trị bền vững nhất của phong trào xây dựng nông thôn mới - mỗi người dân góp một phần lợi ích riêng để tạo dựng một không gian sống tốt hơn cho cả cộng đồng.