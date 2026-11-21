Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng gồm: Trần Bùi Gia Huy, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Văn Thanh và Trần Quốc Khánh (cùng sinh năm 2008, trú xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 17/10, Trần Văn Thanh sử dụng mạng xã hội nhắn tin, rủ nhiều thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe mô tô trên các tuyến đường thuộc phường Đông Hải và phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa).

Đến khoảng 0h20 ngày 18/10, nhóm này nhập đoàn với một nhóm khác, cùng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bóp còi, la hét trên đường 16/4 và khu vực Quảng trường 16/4.

Đáng chú ý, sau khi đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải trên TikTok, hơn 30 thanh niên khác tiếp tục kéo đến tham gia, khiến tình hình an ninh, trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng.

Qua xác minh, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định hơn 60 thanh thiếu niên có liên quan đến các hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng và cổ vũ đua xe trái phép.

Trước đó, vào chiều 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã, phường liên quan tổ chức cho những thanh thiếu niên này tham gia dọn vệ sinh, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận. Hoạt động nhằm giúp các em nhận thức rõ hành vi sai phạm, trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.