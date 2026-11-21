Thực hiện nhiệm vụ do VKSND TP Đà Nẵng phân công, ủy quyền, Kiểm sát viên VKSND khu vực 7, TP Đà Nẵng đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Văn T, Hồ Chí T. và Hồ Văn Y. về các tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và "Sử dụng trái phép vật liệu nổ" quy định tại Điều 305 BLHS.

Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, trong quá trình tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực bãi Nà Cau thuộc khoảnh 11 Tiểu khu 556 thuộc xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng, các bị cáo Bùi Văn T, Hồ Chí T. và Hồ Văn Y. đã có hành vi tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ tự chế để phá đá trong hầm khai thác. Hành vi của các bị cáo không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về quản lý vật liệu nổ mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người và tài sản.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Bùi Văn T, Hồ Chí T. và Hồ Văn Y.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND khu vực 7, TP Đà Nẵng được phân công đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị nội dung xét hỏi, luận tội, Kiểm sát viên đã tập trung làm rõ diễn biến hành vi phạm tội, vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ và kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa.

Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm cao, Kiểm sát viên đã đưa ra những lập luận chặt chẽ, căn cứ pháp luật rõ ràng, đối đáp thuyết phục với các ý kiến, quan điểm phát sinh tại phiên tòa, qua đó khẳng định tính có căn cứ, tính hợp pháp của cáo trạng. Kiểm sát viên đã bảo vệ thành công quan điểm truy tố của VKSND TP Đà Nẵng, bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ được VKSND TP Đà Nẵng phân công, ủy quyền, Kiểm sát viên VKSND khu vực 7, TP Đà Nẵng tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm, bản lĩnh và chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững kỷ cương pháp luật và nâng cao vị thế, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong kiểm sát hoạt động tư pháp.