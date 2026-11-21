Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh nhà riêng của ông P.V.C (trú tại xã Dương Hòa, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, hoạt động khám, kê đơn và tiêm truyền trái phép với hàng loạt thuốc kháng sinh, thuốc gây tê không rõ nguồn gốc vẫn đang diễn ra tại cơ sở.

Tại căn phòng dùng để cất giữ thuốc và thăm khám, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng nhếch nhác với nhiều ống dung dịch đã qua sử dụng bị vứt bỏ ngổn ngang. Nhiều loại thuốc được đóng gói, chia liều sẵn nhưng không có tem, nhãn mác.

Ông C. khám cho bệnh nhân.

Điều đáng nói, tiêm truyền kháng sinh là thủ thuật y tế có nguy cơ cực kỳ cao, chỉ được phép thực hiện tại những cơ sở y tế đủ điều kiện, có đầy đủ thiết bị theo dõi và nhân viên được đào tạo chuyên sâu để xử trí kịp thời các biến chứng nguy hiểm - đặc biệt là sốc phản vệ, có thể khiến bệnh nhân tử vong chỉ trong vài phút. Thế nhưng, cơ sở này lại chỉ có ông C. và con gái hoạt động, hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về an toàn.

Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện 24 loại thuốc và thiết bị y tế chưa xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Khoảng một nửa trong số này là thuốc kê đơn (kháng sinh, thuốc gây tê, thuốc giảm đau...) và các loại dung dịch tiêm truyền được ông C. tự ý chỉ định cho bệnh nhân.

Cơ sở khám chữa bệnh nhà riêng của ông P.V.C.

Ngoài ra, khoảng 200 bơm kim tiêm và 500 vỏ thuốc đã qua sử dụng chưa được thu gom, xử lý đúng quy định về rác thải y tế.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông P.V.C thừa nhận việc tổ chức khám chữa bệnh tại nhà.

Công an Hà Nội kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh nhà ông C.

Theo đại diện Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, cơ sở này đã tổ chức hoạt động khám chữa bệnh trái phép và thu tiền của người dân. Đặc biệt, người bệnh không được thăm khám mà chỉ cần mô tả triệu chứng là được chỉ định tiêm, gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan chức năng ra quyết định đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cơ sở của ông P.V.C, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.