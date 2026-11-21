Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang, lúc 6h47 ngày 21/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện anh T.V.N. (SN 1984, trú tại thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc, tỉnh Tuyên Quang).

Anh N. là nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra trên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang chiều 17/11. Sau khi tìm thấy, lực lượng chức năng đang thực hiện các thủ tục bàn giao nạn nhân cho chính quyền địa phương và gia đình theo quy định.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. (Ảnh: Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang)

Khoảng 17h50 ngày 17/11, anh N. cùng ông C.V.H. (SN 1974, cùng trú tại thôn Thượng Tân) đi thuyền về nhà. Khi phương tiện ra khu vực giữa lòng hồ, cách vị trí xuất phát khoảng 700m, nước bất ngờ tràn vào khiến thuyền chìm.

Hai người rời khỏi thuyền, tìm cách bơi vào bờ. Tuy nhiên, ông H. may mắn thoát nạn, còn anh N. bị đuối nước và mất tích.

Tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Minh Ngọc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm kéo dài gần 85 giờ, gặp nhiều trở ngại do khu vực xảy ra tai nạn có lòng hồ rộng khoảng 600m, độ sâu khoảng 35m, nước lạnh. Dù điều kiện tìm kiếm khó khăn, lực lượng chức năng vẫn duy trì các hoạt động tìm kiếm cho đến khi phát hiện nạn nhân vào sáng 21/11.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần mặc áo phao và trang bị dụng cụ nổi cứu sinh khi di chuyển bằng thuyền. Các phương tiện phải bảo đảm điều kiện an toàn, không chở quá số người quy định. Người dân cũng cần thận trọng khi đi lại trên sông, hồ, nhất là vào ban đêm hoặc thời điểm thời tiết bất lợi.