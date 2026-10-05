Lặng thầm lo việc xóm làng

Ở xã miền núi Trung Khánh Vĩnh, những già làng và người có uy tín từ lâu đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân địa phương. Không quản ngại khó khăn, họ ngày đêm âm thầm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lắng nghe tâm tư của người dân, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn. Chính sự gần gũi, tận tâm và tinh thần trách nhiệm ấy đã tạo nên uy tín để được cộng đồng tin tưởng, lắng nghe.

Tạo tiếng nói đồng thuận

Ở thôn Suối Cá, dù tuổi đã ngoài 70, bà Cao Thị Siêng vẫn đều đặn cùng cán bộ Ban công tác Mặt trận thôn đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động khi địa phương có chủ trương mới. Ban ngày, người dân đi làm rẫy nên bà tranh thủ ghé từng nhà vào buổi tối. Mỗi khi trong thôn có gia đình xảy ra mâu thuẫn, có người còn băn khoăn về một chủ trương mới hay gặp khó khăn trong cuộc sống, bà lại chủ động tìm đến hỏi han, lắng nghe, tận tình phân tích, vận động. Bà Cao Thị Siêng chia sẻ, muốn người dân đồng thuận thì trước hết phải gần dân, hiểu dân và sống gương mẫu. Người có uy tín không chỉ tuyên truyền khi địa phương tổ chức các hoạt động mà phải thường xuyên đến với người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Khi bà con đã tin thì việc vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuận lợi hơn.

Bà Cao Thị Siêng (giữa) tuyên truyền chủ trương mới cho người dân trong thôn.

Nhiều năm qua, ông H Trây Y Oanh (già làng, hội viên hội cựu chiến binh ở thôn Cà Thiêu) luôn là người tiên phong trong các phong trào của địa phương. Khi Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1 triển khai trên địa bàn, gia đình ông thuộc diện bị ảnh hưởng. Ông đã làm gương chấp hành chủ trương rồi trực tiếp gặp gỡ, vận động các hội viên cựu chiến binh và các hộ dân có đất bị thu hồi cùng đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần để dự án triển khai đúng tiến độ.

Bà Cao Thị Siêng (bên trái) hướng dẫn người dân chăm sóc cây cam đường.

Theo ông Cao Xuân Thoại - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Khánh Vĩnh, đến nay, nhiều dự án có quy mô lớn trên địa bàn xã đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Già làng H Trây Y Oanh, bà Cao Thị Siêng là những cá nhân gương mẫu thực hiện công tác vận động, tuyên truyền cho người dân. Từ đó góp phần cùng đảng ủy, chính quyền, Mặt trận địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đời sống Nhân dân.

Ông CAO XUÂN THOẠI - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Khánh Vĩnh: Hiện nay, xã có 5 người có uy tín tại 5 thôn, trong đó có một số là già làng. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn phối hợp chặt chẽ với đội ngũ già làng, người có uy tín trong triển khai các nhiệm vụ ở cơ sở. Với lợi thế am hiểu phong tục, tập quán, gần dân, sát dân và được Nhân dân tin yêu, các già làng, người có uy tín trở thành cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân.

Sâu sát với người dân

Được người dân tin tưởng bầu là người có uy tín trong cộng đồng từ năm 1994, ông Bo Bo Huệ (thôn Cà Thiêu) luôn đồng hành với người dân trong từng công việc của bản làng. Từ vận động phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa đến vận động thanh niên lên đường nhập ngũ... ở lĩnh vực nào ông cũng tham gia với tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của cộng đồng. Ông Bo Bo Huệ chia sẻ, người có uy tín muốn vận động được người dân trước hết bản thân phải sống gương mẫu và luôn gần gũi với Nhân dân. Chỉ khi thường xuyên đến từng gia đình, hiểu hoàn cảnh của từng nhà, lắng nghe những điều bà con còn trăn trở, việc tuyên truyền mới thật sự hiệu quả. Điều quan trọng nhất là làm để bà con tin, từ đó chung sức xây dựng bản làng phát triển.

Ông Bo Bo Huệ hỏi thăm, nắm bắt tình hình đời sống của người dân trong thôn.

Theo ông Bo Bo Cuội - Bí thư Chi bộ thôn Cà Thiêu, ông Bo Bo Huệ luôn là tấm gương trách nhiệm, gần gũi, được người dân tin tưởng và là nhân tố nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động ở địa phương. Uy tín của ông còn được khẳng định khi là đại diện duy nhất của đội ngũ già làng, người có uy tín của tỉnh Khánh Hòa tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Bo Bo Huệ cùng cán bộ thôn tuyên truyền các chủ trương mới cho người dân.

Giữa nhịp sống đang từng ngày đổi thay, những việc làm bình dị, tiếng nói của các già làng, người có uy tín góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.