Người mua vàng lỗ nặng sau một tuần

Người mua vàng một tuần trước đến nay đang chịu khoản lỗ 4 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 5/10, giá vàng trong nước chủ yếu giữ xu hướng đi ngang sau một tuần liên tục biến động trước đó.

Trong khi giá vàng thế giới bật tăng trở lại, thị trường trong nước gần như đi ngang ở vùng giá chốt phiên cuối tuần trước, khiến người mua vàng cách đây một tuần vẫn đang chịu khoản lỗ lớn.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tương đương SJC, cùng bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Đây là diễn biến bất ngờ khi giá vàng trong nước tuần trước đã ghi nhận biến động liên tục theo diễn biến của giá vàng thế giới.

Tuần trước, giá vàng miếng có thời điểm rơi mạnh về vùng đáy 2 tháng ở 141 triệu đồng/lượng trong ngày 29/9. Tuy nhiên, giá vàng miếng sau đó bật tăng trở lại, có lúc lên tới 144,3 triệu đồng/lượng trong phiên 1/10, trước khi giảm về vùng 143,5 triệu đồng hiện tại.

Tính trong một tuần qua, giá vàng miếng vẫn giảm khoảng 900.000 đồng/lượng. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra vào khoảng 3 triệu đồng khiến những người mua vàng một tuần trước đến nay vẫn đang lỗ gần 4 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng đồng loạt đi ngang tại các doanh nghiệp lớn.

Công ty SJC sáng nay giữ giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 139,5 - 143,5 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch ở 140,3 - 143,3 triệu/lượng, trong khi Mi Hồng giữ giá ở 142 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn cũng được giữ nguyên so với cuối tuần trước, ở mức 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với diễn biến trầm lắng của thị trường trong nước, giá vàng thế giới giao ngay sáng nay đã tăng gần 20 USD, tương đương mức tăng ròng 0,5%, lên 4.160 USD/ounce. Dù vậy, xét trên biểu đồ giá hàng ngày, kim quý thế giới hiện vẫn giao dịch ở vùng đáy 3 tháng, thấp hơn gần 11% so với đỉnh hồi cuối tháng 8.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, chưa bao gồm thuế và phí, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 131,3 triệu đồng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.