Từ cuốn sách ở sân bay, Mohnish Pabrai biến 1 triệu USD thành 14 triệu USD nhờ ứng dụng triết lý Warren Buffett

Cơ duyên từ cuốn sách ở sân bay Heathrow và triết lý đầu tư giá trị

Mohnish Pabrai là một doanh nhân người Mỹ gốc Ấn Độ, từng giữ vai trò điều hành TransTech, một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn công nghệ. Trước năm 1994, ông chưa từng trải qua các khóa đào tạo bài bản về tài chính và hoàn toàn không phải là một nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Cơ duyên đưa ông đến với lĩnh vực tài chính diễn ra vào năm 1994. Trong lúc chờ chuyến bay tại sân bay Heathrow ở London, vị giám đốc công nghệ này đã mua cuốn sách Trên đỉnh Phố Wall do Peter Lynch và John Rothchild đồng tác giả. Đây là ấn phẩm đầu tiên về đầu tư mà ông đọc. Tác phẩm xuất bản năm 1989 này đúc kết kinh nghiệm của Peter Lynch trong thời gian quản lý quỹ Magellan Fund. Quan điểm cốt lõi của cuốn sách chỉ ra rằng nhà đầu tư cá nhân hoàn toàn có thể nắm giữ lợi thế nếu biết quan sát, phân tích những doanh nghiệp và sản phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày thay vì cố gắng dự đoán xu hướng biến động của toàn thị trường vĩ mô.

Trong ấn phẩm của mình, Peter Lynch phân loại cổ phiếu thành nhiều nhóm khác nhau, bao gồm doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, công ty phát triển ổn định và nhóm doanh nghiệp đang gặp khó khăn nhưng sở hữu tiềm năng phục hồi. Tác giả đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thấu hiểu hoạt động kinh doanh thực tế, triển vọng tăng trưởng và đánh giá được mức định giá của doanh nghiệp trước khi ra quyết định giải ngân.

Từ nền tảng các nguyên tắc đầu tư thực tiễn của Peter Lynch, Pabrai bắt đầu mở rộng sự quan tâm đến Warren Buffett và chiến lược tìm kiếm các doanh nghiệp có giá trị nội tại cao nhưng đang bị thị trường định giá thấp. Ông bắt đầu nghiên cứu sâu các tài liệu về vị tỷ phú này cùng các hoạt động của tập đoàn Berkshire Hathaway. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020, Pabrai chia sẻ rằng chính cuốn sách của Lynch đã giúp ông nhận ra ý tưởng cốt lõi: khi mua một cổ phiếu, nhà đầu tư thực chất đang mua một phần quyền sở hữu của một doanh nghiệp đang hoạt động, chứ không phải một tờ giấy có giá.

Khởi nghiệp đầu tư với 1 triệu USD và thành lập quỹ quản lý vốn

Sau khi thấm nhuần triết lý đầu tư giá trị, Pabrai quyết định sử dụng chính tài sản cá nhân để kiểm chứng hiệu quả của phương pháp này. Chia sẻ với ấn phẩm Graham & Doddsville, ông cho biết vào năm 1994, sau khi bán một phần tài sản của công ty công nghệ, ông có trong tay khoản tiền mặt 1 triệu USD. Ông quyết định tự quản lý nguồn vốn này theo phong cách của Warren Buffett bằng cách xây dựng một danh mục đầu tư tập trung vào các doanh nghiệp mà ông có khả năng hiểu rõ mô hình hoạt động.

Không theo đuổi mục tiêu làm giàu nhanh chóng, Pabrai xây dựng một tầm nhìn dài hạn. Ông tính toán rằng nếu duy trì mức tăng trưởng 26% mỗi năm, khoản vốn 1 triệu USD sẽ tăng gấp đôi sau gần ba năm. Dựa trên công thức lãi kép, về mặt lý thuyết, số tiền ban đầu này có thể đạt quy mô khoảng 1 tỷ USD sau 30 năm. Ông từng gọi đây là trò chơi 30 năm của mình tại một buổi diễn thuyết ở Indian School of Business.

Những quyết định giải ngân đầu tiên cho thấy Pabrai áp dụng lý thuyết vào thực tiễn một cách vô cùng thực tế. Năm 1995, khi vẫn đang điều hành công ty công nghệ, ông đã đầu tư 10.000 USD vào Satyam Computer Services, một doanh nghiệp phần mềm tại Ấn Độ mà ông có cơ hội hợp tác và tiếp xúc trực tiếp qua công việc. Ông bị thuyết phục bởi tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng, biên lợi nhuận cao và mức định giá hấp dẫn của doanh nghiệp này trên thị trường.

Chỉ sau 5 năm tự quản lý dòng vốn cá nhân, quy mô khoản đầu tư ban đầu đã đạt được mức sinh lời vượt trội. Trong một bài giảng vào năm 2022, Pabrai xác nhận xuất phát điểm 1 triệu USD của ông vào giai đoạn 1994 đến 1995 đã phình to thành khoảng 14 triệu USD khi bước sang năm 2000. Dựa trên thành công cá nhân này, đến năm 1999, ông bắt đầu nhận quản lý tài sản cho các bên thứ ba và chính thức thành lập quỹ Pabrai Investment Funds. Quỹ khởi điểm với quy mô khoảng 1 triệu USD vốn góp từ 8 người bạn cùng khoản vốn cá nhân của ông, được vận hành hoàn toàn dựa trên các nguyên tắc đầu tư mà Warren Buffett từng sử dụng trong giai đoạn đầu xây dựng sự nghiệp.