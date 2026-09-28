Lắng nghe người lao động

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động lắng nghe đoàn viên, người lao động nói.

Những vấn đề thiết thân của người lao động

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi được tạo điều kiện đối thoại trực tiếp, đoàn viên, người lao động không chỉ phản ánh những khó khăn đang gặp phải mà còn đề xuất nhiều giải pháp thiết thực liên quan đến đời sống, việc làm và quan hệ lao động.

Tại tỉnh Gia Lai, diễn đàn “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói” năm 2026 vừa được tổ chức với khoảng 300 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động tham gia. Diễn đàn tập trung vào những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống người lao động như việc làm, tiền lương, thu nhập; bảo hiểm, an toàn và sức khỏe; nhà ở, phúc lợi thiết yếu… Điểm đáng chú ý là phạm vi tiếp nhận ý kiến được mở rộng từ những vấn đề trước mắt đến những yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất.

Theo ông Hà Duy Trung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai, diễn đàn nhằm tạo không gian để đoàn viên, người lao động trực tiếp nêu tâm tư, nguyện vọng, phản ánh khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và hiến kế về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, an sinh xã hội, đời sống và hoạt động Công đoàn.

Đáng chú ý, yêu cầu được đặt ra là các kiến nghị phải được tiếp nhận đầy đủ, phân loại đúng thẩm quyền, xác định rõ cơ quan chủ trì và thời hạn xử lý. Những vấn đề thuộc phạm vi doanh nghiệp phải được đưa vào đối thoại, thương lượng tập thể và giám sát việc thực hiện tại cơ sở.

“Cách làm này cho thấy, đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi tiếng nói của người lao động được chuyển thành những địa chỉ xử lý cụ thể. “Công đoàn tỉnh Gia Lai xác định kết quả giải quyết kiến nghị và mức độ hài lòng của đoàn viên, người lao động là thước đo hiệu quả của diễn đàn; đồng thời yêu cầu dành thời lượng phù hợp để người lao động nêu vấn đề và các cơ quan, đơn vị trả lời trực tiếp, hạn chế tình trạng báo cáo, tham luận kéo dài” - ông Hà Duy Trung chia sẻ.

Còn tại Ninh Bình, các diễn đàn “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói” cũng tập trung vào những vấn đề rất cụ thể. Trong đó, người lao động kiến nghị về tiền lương, tăng ca, bảo hiểm xã hội, suất ăn ca, nhà ở và phúc lợi. Do đó, người lao động cũng đề nghị việc làm thêm giờ phải trên tinh thần tự nguyện, tiền làm thêm được chi trả đúng quy định, đồng thời xử lý kịp thời tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội. Chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ tiền thuê trọ, xăng xe, chăm sóc con nhỏ, chính sách đối với lao động nữ.

Ngoài ra, tiền thưởng Tết, lương tháng 13, phụ cấp thâm niên, nâng bậc lương và đào tạo nâng cao tay nghề cũng là những nội dung được người lao động đặt ra. Những kiến nghị ấy cho thấy, nhu cầu của người lao động không chỉ dừng ở việc bảo đảm các chế độ tối thiểu mà ngày càng hướng tới một môi trường làm việc ổn định, an toàn, có cơ hội nâng cao thu nhập và phát triển nghề nghiệp.

Lắng nghe thực chất, giải quyết đến cùng

Cũng giống như nhiều địa phương khác đang đẩy mạnh hoạt động lắng nghe người lao động nói, Công đoàn Hà Nội tập trung đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần đoàn viên, sát cơ sở được cụ thể hóa thông qua “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói”. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô. Chương trình hướng tới tạo diễn đàn để đoàn viên, người lao động trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và phản ánh những vấn đề liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập, điều kiện lao động, an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, theo kế hoạch 100% công đoàn xã, phường được đặt mục tiêu tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, người lao động; ít nhất 80% công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến, phản ánh và kiến nghị của người lao động. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thân như việc làm, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động, bữa ăn ca…

Một điểm mới đáng chú ý là Công đoàn Thủ đô không chỉ tổ chức đối thoại trực tiếp mà còn mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến. Chuyên mục “Ý kiến đoàn viên” trên website của LĐLĐ thành phố và fanpage “Công đoàn Thủ đô” được vận hành để tiếp nhận kiến nghị, đề xuất, hiến kế của đoàn viên, người lao động. Các ý kiến được phân loại theo từng nhóm vấn đề trước khi chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; kết quả xử lý được công khai định kỳ và người lao động được khảo sát mức độ hài lòng.

Tại cơ sở, cách làm này đang từng bước được cụ thể. Tiêu biểu như Công đoàn phường Bồ Đề tổ chức hội nghị đối thoại để đoàn viên, người lao động trực tiếp trao đổi với các cơ quan chuyên môn về chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, thuế và chế độ chăm lo. Còn tại phường Đông Ngạc, qua khảo sát và trao đổi trực tiếp, Công đoàn phường đã tiếp nhận nhiều ý kiến liên quan đến những vấn đề đang được đoàn viên, người lao động quan tâm.

Lắng nghe để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đối thoại để tạo đồng thuận, giải quyết kiến nghị để củng cố niềm tin, đó cũng là cách tổ chức Công đoàn thực hiện thiết thực hơn vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động.