Đề xuất chuyển tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu về Kho bạc

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu thời điểm cuối quý II/2026 đạt khoảng 1.911 tỷ đồng. Ảnh: Việt Linh.

Bộ Công Thương vừa hoàn thành dự thảo lần thứ 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu với một số thay đổi mới về đầu mối quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo dự thảo mới, cơ quan soạn thảo đề xuất thương nhân đầu mối đang hoạt động phải chốt số dư quỹ đến hết ngày liền trước khi nghị định có hiệu lực thi hành. Toàn bộ số dư dương sau đó được chuyển vào tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước thay vì tiếp tục để tại tài khoản riêng của doanh nghiệp.

Các thương nhân đã bị thu hồi giấy phép, không còn là đầu mối hoặc ngừng kinh doanh xăng dầu nhưng chưa nộp đủ tiền quỹ cũng phải chuyển phần còn thiếu về tài khoản này.

Dự thảo cũng yêu cầu doanh nghiệp có số dư quỹ dương hoặc âm thực hiện kiểm toán độc lập chuyên đề trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực. Báo cáo kiểm toán độc lập chuyên đề về Quỹ bình ổn giá xăng dầu phải được gửi về Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

Kết quả kiểm toán Quỹ sẽ được dùng để đối chiếu, xử lý chênh lệch giữa số liệu thực tế và số liệu đã báo cáo.

Với thương nhân có số dư dương, phần chênh lệch sẽ được nộp bổ sung hoặc hoàn trả tùy trường hợp.

Với thương nhân có số dư âm, số liệu kiểm toán hoặc số liệu đã báo cáo sẽ được xác định theo nguyên tắc quy định, sau đó Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công Thương thực hiện hoàn trả số dư âm cho thương nhân.

Sau khi hoàn tất bù trừ, Bộ Tài chính bàn giao tài khoản quỹ tại Kho bạc Nhà nước cho Bộ Công Thương quản lý.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có báo cáo công khai tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý II/2026.

Theo đó, trong quý II, nguồn quỹ từ hoạt động trích lập, chi sử dụng thông thường không phát sinh khoản trích lập hay chi sử dụng. Số dư đầu kỳ ở mức 195 tỷ đồng, phát sinh thêm 1 tỷ đồng tiền lãi, qua đó nâng số dư cuối kỳ lên 196 tỷ đồng.

Trong khi đó, nguồn quỹ từ khoản tạm ứng ngân sách Nhà nước có quy mô lớn hơn đáng kể.

Đầu kỳ, số dư của nguồn này là 702 tỷ đồng. Trong quý, tổng số tiền trích quỹ đạt 1.886 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền sử dụng là 873 tỷ đồng. Số dư cuối kỳ theo đó đạt 1.715 tỷ đồng.

Như vậy, nếu cộng 2 nguồn, tổng số dư quỹ tại thời điểm cuối quý II/2026 đạt khoảng 1.911 tỷ đồng.