Bắc Ninh: Khai mạc Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 2026

Sáng ngày 28/9, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh tổ chức khai mạc Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 2026 cho hơn 100 cán bộ Đoàn, Hội cấp xã và các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh phát biểu khai mạc Trại huấn luyện.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, cán bộ Đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà phải tham mưu cho cấp ủy; lãnh đạo, điều hành tổ chức Đoàn; phát hiện vấn đề của thanh niên; huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Trại huấn luyện tập trung giải quyết những yêu cầu thực tiễn khắt khe của công tác Đoàn cơ sở trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và áp lực công việc ngày càng lớn.

Chương trình diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 28/9 đến 1/10. Nhằm bảo đảm hiệu quả, thực chất, Ban tổ chức yêu cầu 100% học viên chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện đầy đủ chế độ học tập, sinh hoạt, rèn luyện trong suốt thời gian tham gia.

Nội dung huấn luyện được thiết kế theo hướng giảm lý thuyết, chú trọng thực hành, xử lý các tình huống phát sinh từ thực tiễn; đồng thời nâng cao kỹ năng tham mưu, tổ chức và điều hành công việc cho cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở.

Cán bộ Đoàn cơ sở trao đổi về những khó khăn trong thực tiễn hoạt động.

Trong khuôn khổ trại huấn luyện, học viên được tập huấn 8 chuyên đề gồm: Phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho thanh thiếu nhi; kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, giao tiếp và làm việc với thanh thiếu nhi, nghiệp vụ xây dựng Đoàn và công tác cán bộ Đoàn cơ sở; kỹ năng tổ chức hoạt động cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới trong học tập, công tác; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên thông qua phần mềm quản lý đoàn viên; triển khai hiệu quả các đề án trọng tâm của Thành đoàn, phát huy vai trò cán bộ Đoàn, Hội tại cơ sở; nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và định hướng thông tin tích cực.

Bên cạnh các nội dung bồi dưỡng chuyên đề, chương trình còn tích hợp nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực như: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026; tổng kết chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2026.