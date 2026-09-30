Phường Liên Chiểu triển khai các văn bản mới về đất đai, công tác giảm nghèo, điều tra thu nhập

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần đưa công tác quản lý đất đai trên địa bàn đi vào nền nếp, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn. Ảnh: D. ANH

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm liên quan đến các văn bản mới trong lĩnh vực đất đai; công tác giảm nghèo trên địa bàn; tình hình triển khai điều tra thu nhập; đồng thời quán triệt những nội dung của Chỉ thị số 14/CT-UBND trong công tác quản lý đất đai. Trong đó, nội dung về đất đai tập trung làm rõ những quy định mới, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, tổ dân phố và người dân trong quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật.

Đối với công tác giảm nghèo và điều tra thu nhập, hội nghị triển khai các nhiệm vụ, yêu cầu trong quá trình rà soát, thu thập thông tin, bảo đảm việc điều tra được thực hiện đúng đối tượng, đúng thực tế, khách quan và chính xác, làm cơ sở phục vụ công tác xây dựng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp một số vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện tại cơ sở. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư nắm rõ nhiệm vụ, thống nhất cách thức triển khai, bảo đảm các chủ trương, quy định mới được thực hiện kịp thời, hiệu quả.