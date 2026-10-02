Lan tỏa “sân chơi” pháp luật

Qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật do UBND thành phố giao Sở Tư pháp tổ chức dần trở thành “sân chơi” quen thuộc, góp phần hình thành thói quen chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2025. Ảnh tư liệu

Tạo thói quen tìm hiểu pháp luật

Với thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Long Bình), cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật đã trở thành hoạt động gắn bó trong nhiều năm nay. Đây là năm thứ 9 thầy Hùng tham gia các cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật. Nếu năm 2025 đoạt giải nhì thì năm nay thầy tiếp tục đầu tư thời gian, công sức và xuất sắc giành giải nhất

cá nhân.

Để chuẩn bị kỹ cho cuộc thi, thầy Hùng chủ động nghiên cứu thể lệ, phạm vi kiến thức; đồng thời đọc và tra cứu các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư liên quan. Những nội dung quan trọng được thầy ghi chép, hệ thống lại để dễ nhớ, dễ đối chiếu khi làm bài.

Điều đáng nói, những kiến thức thu nhận từ cuộc thi không dừng lại ở bài thi mà còn được thầy Hùng lồng ghép những nội dung pháp luật phù hợp vào bài giảng, các hoạt động giáo dục của nhà trường. Qua đó, những quy định pháp luật được truyền tải đến học sinh theo cách gần gũi hơn, góp phần hình thành ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật ngay từ môi trường học đường.

Cùng chung sự quan tâm đến “sân chơi” pháp luật, thầy Nguyễn Minh Tuấn, Trường TH-THCS Thiện Tân (phường Trảng Dài) đoạt giải nhì cá nhân cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2026. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp, thầy tham gia cuộc thi này.

Theo thầy Tuấn, mỗi lần tham gia cuộc thi là một lần tự kiểm tra kiến thức và bổ sung thêm những hiểu biết pháp luật thiết thực cho bản thân. Trong quá trình ôn tập, thầy đọc kỹ thể lệ, hệ thống các nội dung chính, đối chiếu quy định hiện hành với những quy định được sửa đổi để lựa chọn đáp án chính xác. Từ kiến thức tích lũy qua các cuộc thi, thầy Tuấn có thêm điều kiện lồng ghép, tuyên truyền những nội dung pháp luật phù hợp trong các tiết học, sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh.

Thông tin từ Sở Tư pháp, ngày 25-9, Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2026 đã công nhận kết quả và sẽ trao 8 giải tập thể (gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba) và 11 giải cá nhân (gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích). Thầy Nguyễn Phi Hùng, Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Long Bình) đoạt giải nhất cá nhân. Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng đoạt giải nhất tập thể. Dự kiến lễ trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 11-2026, nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

Đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống

Nếu ở cấp độ cá nhân, cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật đã tạo động lực để mỗi người tự học, tự cập nhật kiến thức thì tại các trường học, hoạt động này đang được tổ chức bài bản hơn, tạo sức lan tỏa trong từng lớp học. Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (phường Tam Hiệp) là một trong những đơn vị duy trì tốt phong trào tham gia cuộc thi từ nhiều năm nay. Đặc biệt, trường đã đoạt giải nhất tập thể năm 2026.

Thầy Nguyễn Quang Thái, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết: Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo, phân công Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn, đôn đốc đông đảo học sinh tham gia. Các nội dung về thể lệ cuộc thi, đối tượng, thời gian, cấu trúc đề thi và cách thức đăng ký dự thi được phổ biến cụ thể, bài bản. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh tìm hiểu các nội dung pháp luật trong những buổi sinh hoạt đầu giờ. Nhà trường mở phòng máy tính trong giờ ra chơi, sinh hoạt ngoại khóa để hỗ trợ học sinh, giáo viên chưa có thiết bị cá nhân. Những văn bản pháp luật trọng tâm được nhà trường tổng hợp, biên soạn ngắn gọn và chia sẻ qua các kênh truyền thông nội bộ như: Facebook, Zalo, Tammi... Các video hướng dẫn thao tác đăng ký, làm bài được xây dựng để học sinh dễ tiếp cận.

“Nhờ cách làm này, tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật luôn ở mức cao. Từ năm 2019 đến nay, trường đoạt 5 giải nhất và 2 giải nhì tập thể” - thầy Thái cho hay.

Từ năm 2018, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật và duy trì qua nhiều năm. Đến nay, các cuộc thi đã thu hút khoảng 6 triệu lượt thi. Riêng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 16-9, thu hút hơn 55 ngàn thí sinh với hơn 474 ngàn lượt thi. Con số này cho thấy sức hút của một hình thức tuyên truyền pháp luật được tổ chức trên nền tảng số, đồng thời phản ánh nhu cầu tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp luật ngày càng lớn trong cộng đồng.

Đáng chú ý, nội dung cuộc thi năm nay gắn với nhiều vấn đề đang được xã hội quan tâm như: pháp luật về thuế, trí tuệ nhân tạo (AI), bảo vệ dữ liệu cá nhân, tư pháp người chưa thành niên... Theo thầy Nguyễn Phi Hùng, việc đưa những vấn đề mới vào cuộc thi giúp người dự thi vừa cập nhật kiến thức pháp luật vừa nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân đảm bảo an toàn.

Từ thực tế tham gia cuộc thi trong nhiều năm qua, đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, người lao động và người dân Đồng Nai đánh giá cao chất lượng, sức lan tỏa của cuộc thi và mong muốn “sân chơi” tìm hiểu pháp luật này tiếp tục được duy trì thường niên. Để cuộc thi ngày càng gần gũi, hấp dẫn và thiết thực hơn, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng thêm các câu hỏi tình huống gắn với những vấn đề thường gặp trong đời sống và môi trường mạng. Khi được đặt vào những tình huống cụ thể, người dự thi không chỉ nhớ quy định pháp luật mà còn có cơ hội rèn luyện cách nhận diện vấn đề, lựa chọn cách ứng xử phù hợp và vận dụng pháp luật vào thực tế.

Cùng với đó, hình thức thể hiện câu hỏi được đổi mới theo hướng sinh động hơn, như: tăng cường hình ảnh, video clip ngắn, tình huống ứng xử; khai thác infographic, video tóm tắt kiến thức pháp luật trên các nền tảng số trước và trong thời gian diễn ra cuộc thi. Những cách làm này góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là giới trẻ, qua đó tạo thêm sức hút và nâng cao hiệu quả của cuộc thi trong những năm tiếp theo.