Đồng Tháp: Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh và địa phương trao học bổng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, các đại biểu và học sinh nghe tuyên truyền về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường học tập thuận lợi, tạo điều kiện để mọi người dân được học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của tự học, học tập thường xuyên; khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân tích cực đọc sách, khai thác các nguồn học liệu, ứng dụng công nghệ và nền tảng số phục vụ học tập. Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình trao học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh; trao tặng sách, học liệu và hỗ trợ hoạt động thư viện. Đại biểu, giáo viên và học sinh tham quan mô hình thư viện, các gian hàng và trải nghiệm những hoạt động phục vụ học tập.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của học tập thường xuyên, tự học và học tập suốt đời; phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường học tập mở, linh hoạt, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn…