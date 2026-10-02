Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam rộn ràng ngày hội Chào tân sinh viên 2026

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình

Cụ thể, Chương trình với chuỗi hoạt động được tổ chức liên tục từ sáng đến tối, gồm Lễ khai mạc Ngày hội Chào Tân sinh viên 2026; các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, kết nối câu lạc bộ; các “Trạm sạc” dành cho tân sinh viên; và đêm nhạc VUTM Concert 2026 – Full Pin, Full Energy.

Đây là hoạt động chào đón các tân sinh viên chính thức bước vào môi trường học tập mới, đồng thời tạo không gian để sinh viên giao lưu, kết nối với thầy cô, sinh viên các khóa, các câu lạc bộ, đội, nhóm; tìm hiểu các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào sinh viên và từng bước hòa nhập với môi trường học tập, rèn luyện tại Học viện.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam chia sẻ, Ngày hội Chào tân sinh viên năm 2026 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của các sinh viên tại mái trường thân yêu của Học viện. Đồng thời, gửi lời chào mừng các tân sinh viên, những thành viên mới chính thức gia nhập ngôi nhà chung Học viện.

Theo đó, ngày hôm nay, các sinh viên đến với Học viện từ những miền quê, những hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau. Nhưng từ phút giây này, chúng ta có chung một mái trường, chung một môi trường học tập và đặc biệt là chung một sứ mệnh: Học tập để trở thành những người thầy thuốc có tri thức, có bản lĩnh nghề nghiệp và có một trái tim nhân ái.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam phát biểu

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, lựa chọn ngành Y khoa, Y học cổ truyền hay Dược học cũng có nghĩa là các em đã lựa chọn một con đường đặc biệt của nghề y – con đường đòi hỏi sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và một quá trình học tập lâu dài, nghiêm túc.

Bên cạnh đó, nghề y không chỉ cần kiến thức, nghề y cần y đức. Không chỉ cần đôi tay vững vàng, người thầy thuốc còn cần một trái tim biết yêu thương và chia sẻ với người bệnh. Không chỉ cần khả năng chuyên môn, người thầy thuốc phải biết trân trọng sự sống, biết lắng nghe, biết đặt lợi ích và sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu.

Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam Nguyễn Quốc Huy mong rằng, ngay từ những ngày đầu tiên bước vào Học viện, các tân sinh viên hãy xác định cho mình một thái độ nghiêm túc, một tinh thần cầu thị và một ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam trao tặng học bổng tặng hoa và giấy khen cho các thủ khoa chuyên ngành

“Một năm học mới đã bắt đầu, phía trước các em sẽ có những bài giảng, những kỳ thi, những niềm vui và cả những thử thách. Có những thời điểm các em sẽ cảm thấy mệt mỏi, áp lực, có những lúc con đường phía trước không dễ dàng. Nhưng các em hãy nhớ rằng mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ những bước chân đầu tiên.

Mong các em hãy chủ động học tập, chủ động đặt câu hỏi, chủ động khám phá tri thức mới, hãy tôn trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè và luôn giữ cho mình lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Vì vậy hãy học bằng trí tuệ, rèn luyện bằng kỷ luật, trưởng thành bằng trải nghiệm và hành nghề bằng lương tâm, trách nhiệm, sự tận tụy”, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhắn nhủ các tân sinh viên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hội Chào Tân sinh viên 2026

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, tân sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa, thủ khoa ngành Dược học năm 2026, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam không giấu được niềm vui khi được nhận học bổng từ Học viện.

“Mặc dù trong gia đình không có ai làm nghề Dược, nhưng lựa chọn ngành học lần này đều nhận được sự định hướng, ủng hộ của gia đình và phù hợp với mong muốn được theo đuổi y học cổ truyền của bản thân. Trước chặng đường 6 năm phía trước, em xác định việc học không chỉ dừng ở kiến thức lý thuyết mà cần gắn với thực hành và trải nghiệm thực tế.

Đặc biệt, em nghĩ mình sẽ phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch và hướng đi cụ thể cho bản thân; đồng thời biết cân bằng giữa việc học và cuộc sống, giữa học lý thuyết với thực hành. Mong muốn từng bước tìm ra hướng đi phù hợp nhất để hoàn thiện bản thân, trở thành một dược sĩ giỏi”, Tân sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa nói.

Tân sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa, thủ khoa ngành Dược học năm 2026, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam (ở giữa) cùng các thủ khoa chuyên ngành

Sau Lễ khai mạc, không gian Học viện trở thành khu vực trải nghiệm dành cho tân sinh viên với các hoạt động minigame, giao lưu, giới thiệu câu lạc bộ, kết nối thành viên mới, Photobooth và “Trạm sạc thanh xuân”.

Thông qua các hoạt động này, tân sinh viên có cơ hội tìm hiểu về Đoàn Thanh niên, các câu lạc bộ, đội, nhóm và các hoạt động sinh viên tại Học viện; đồng thời giao lưu với sinh viên khóa trên, chia sẻ kinh nghiệm và lựa chọn những môi trường phù hợp để phát triển kỹ năng, năng khiếu cũng như đời sống tinh thần trong những năm học sắp tới.

Các tân sinh viên lưu giữ chữ ký tại Chương trình

Đặc biệt buổi tối, chương trình tiếp tục với VUTM Concert 2026 – Full Pin, Full Energy. VUTM Concert được xây dựng như một món quà tinh thần dành cho tân sinh viên và sinh viên Học viện, nơi âm nhạc, tài năng và sức trẻ cùng hội tụ.

Những hình ảnh tại Chương trình khai mạc Ngày hội Chào Tân sinh viên 2026: