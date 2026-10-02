Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng vừa ký ban hành Công văn số 6714/BGDĐT-GDPT gửi các đơn vị thuộc bộ và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục sẽ cung cấp luận cứ khoa học phục vụ rà soát chương trình, sách giáo khoa.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa; rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua sách giáo khoa của học sinh.

Ban Quản lý các dự án chủ trì tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc (tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ NXB Giáo dục Việt Nam về Bộ GD&ĐT; quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số; đăng ký quyền tác giả theo quy định); xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Việc rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ được đẩy nhanh để sớm hoàn thiện bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.

NXB Giáo dục Việt Nam bảo đảm truy cập miễn phí bản điện tử sách giáo khoa; thực hiện chuyển giao bản quyền bộ sách giáo khoa theo phương án được bộ trưởng phê duyệt; phối hợp xây dựng phương án đổi mới phát hành, cắt giảm khâu trung gian.

Trước đó, ngày 22/9, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ với lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học thực chất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2026...