Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập thêm 3 trường trực thuộc

Theo đó, 3 trường trực thuộc thành lập mới gồm: Trường Ngôn ngữ và Văn hóa, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Khoa học Nhân văn.

Như vậy, cùng với 3 trường trực thuộc đã được thành lập trước đó (Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ, Trường Khoa học Giáo dục, Trường Toán học và Công nghệ Thông tin), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện có 6 trường trực thuộc.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Liên

Việc thành lập các trường trực thuộc nằm trong lộ trình xây dựng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trở thành đại học sư phạm trọng điểm quốc gia, với sứ mạng đào tạo giáo viên chất lượng cao trên nền tảng hệ sinh thái phát triển mạnh về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và công nghệ.

Theo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, việc hình thành 3 trường thuộc mới nhằm phát huy thế mạnh và nguồn lực học thuật của các đơn vị; tăng cường tính liên ngành trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện hình thành các trung tâm học thuật có năng lực dẫn dắt trong từng lĩnh vực.

Các trường trực thuộc được định hướng trở thành các trung tâm đào tạo giáo viên chất lượng cao trong các lĩnh vực học thuật; từng bước phát triển thành các trung tâm học thuật quốc gia về khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên và ngôn ngữ - văn hóa; dẫn dắt trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới sáng tạo; chủ động hội nhập quốc tế, lan tỏa các giá trị và góp phần khẳng định bản sắc Việt Nam.

Trong đó, Trường Khoa học Nhân văn có tên tiếng Anh là HNUE School of Humanities, được định hướng tiên phong trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn. Trường được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo. Trường gồm Khoa Ngữ văn, Khoa Lịch sử, Khoa Địa lý, Khoa Triết học và các trung tâm nghiên cứu.

Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ có tên tiếng Anh là HNUE School of Natural Sciences and Technology, được định hướng tiên phong trong đào tạo giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về nghiên cứu cơ bản, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống và các lĩnh vực liên quan.

Trường được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Trường gồm Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, cùng hệ thống viện, trung tâm và phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Trường Ngôn ngữ và Văn hóa có tên tiếng Anh là HNUE School of Languages and Cultures, được định hướng tiên phong tiên phong trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về ngoại ngữ, văn hóa, khu vực học và du lịch. Trường được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế.

Cơ cấu của Trường gồm: Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Khoa Việt Nam học. Cùng với hệ thống viện, trung tâm nghiên cứu được định hướng thành lập và phát triển theo điều kiện thực tế.