Phường Phương Liệt gắn học tập suốt đời với kỹ năng số và AI

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026” trên địa bàn phường Phương Liệt. Ảnh: PL

Diễn ra từ ngày 1 đến 7-10, Tuần lễ có sự tham gia của các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động tập trung lan tỏa tinh thần tự học, đồng thời nâng cao kỹ năng số, khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả trong học tập, công việc và đời sống.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng nhấn mạnh, học tập suốt đời không chỉ giới hạn trong nhà trường mà là yêu cầu đối với mỗi người trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng.

Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: PL

Theo Phó Chủ tịch UBND phường, đối với các nhà trường, nhiệm vụ đặt ra là hình thành cho học sinh năng lực tự học, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, hợp tác, năng lực số và khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, an toàn. Học sinh cần được hướng dẫn nhận diện thông tin giả mạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng công nghệ đúng với lứa tuổi.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Phương Liệt tham dự buổi lễ. Ảnh: PL

Với người dân, học tập gắn với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn trên môi trường mạng, nhận biết các hình thức lừa đảo, kiểm chứng thông tin và sử dụng công cụ số phục vụ công việc, sản xuất, kinh doanh, đời sống.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được khuyến khích cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số và khả năng đổi mới sáng tạo gắn với vị trí việc làm.

Kịch tuyên truyền: "Biệt đội nhí và những thử thách trên không gian số" của cô trò Trường Tiểu học Khương Mai. Ảnh: PL

Hưởng ứng Tuần lễ, nhà giáo Phạm Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phương Liệt cho biết, các nhà trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như ngày hội đọc sách, triển lãm sách, giao lưu tác giả - tác phẩm và người đọc, các cuộc thi và hoạt động trải nghiệm về công nghệ số, tri thức mới; phát động phong trào “Mỗi ngày một bài học mới”, “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” và thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. Ảnh: PL

Theo bà Nguyễn Thị Uyên, Tổ trưởng tổ dân phố số 24, công tác khuyến học được coi là nền tảng để duy trì tinh thần hiếu học trong cộng đồng. Quỹ khuyến học xây dựng từ nguồn xã hội hóa với sự đóng góp của cộng đồng và các nhà hảo tâm, góp phần khuyến khích việc học tập trong các gia đình và khu dân cư.

Đáng chú ý, hoạt động chuyển đổi số tại cộng đồng của phường gắn với mô hình Nhà văn hóa số. Tại đây, những người trẻ có kỹ năng công nghệ hướng dẫn người dân thực hành cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số khác.

Đại biểu, các nhà trường, nhân dân, học sinh hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2026 trên địa bàn phường Phương Liệt. Ảnh:PL

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh các trường học trên địa bàn phường mang đến các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền về khuyến học, học tập suốt đời; kịch nói hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Các nội dung được thể hiện song ngữ, góp phần tạo môi trường để học sinh tiếp cận tiếng Anh.