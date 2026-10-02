IOAA 2026: Khép lại những ngày thi, thêm nhiều trải nghiệm mới

Thí sinh IOAA 2026 có nhiều trải nghiệm trong khuôn viên Đại học Phenikaa. Ảnh: BTC

Không chỉ thử sức ở kiến thức thiên văn, các em còn có dịp giao lưu, học hỏi bạn bè quốc tế, khám phá văn hóa Hà Nội và lưu giữ trải nghiệm trong lần đầu Việt Nam đăng cai kỳ thi.

Trải nghiệm với bầu trời trên mái vòm

Từ 7h30 đến 14h30 hôm nay (2-10), hơn 300 thí sinh IOAA 2026 có mặt ở Nhà chiếu hình vũ trụ, Đại học Phenikaa để thực hiện nội dung tranh tài cuối cùng của kỳ thi.

Trong không gian tối, bầu trời mô phỏng hiện lên trên mái vòm, đưa các thí sinh vào một bài kiểm tra đòi hỏi khả năng quan sát và xử lý nhanh.

Thí sinh IOAA 2026 khép lại kỳ thi năm nay bằng phần thi tại Nhà chiếu hình. Ảnh: BTC

Trên nền bầu trời liên tục thay đổi, các thí sinh phải nhận diện tên, vị trí của các ngôi sao, chòm sao, hành tinh và một số thiên thể khác. Mỗi thao tác đều diễn ra trong thời gian ngắn, đòi hỏi thí sinh tập trung cao độ, từ việc quan sát, xác định vị trí, ghi số liệu đến tính toán và đưa ra câu trả lời.

Trước đó, ngày 30-9, các thí sinh đã có buổi làm quen tại Nhà chiếu hình vũ trụ, được xem hệ thống trình chiếu và trải nghiệm không gian mô phỏng. Đây là dịp để các em làm quen với môi trường trước khi bước vào nội dung thi cuối cùng.

Đến thời điểm này, các đội tuyển đã hoàn thành các nội dung gồm lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn và phân tích dữ liệu. Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh; việc dịch đề do các trưởng đoàn thực hiện theo quy trình chuyên môn và bảo mật của Ban Tổ chức IOAA.

Với Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành viên nữ duy nhất của đội tuyển Việt Nam, những ngày tham gia IOAA 2026 mang đến nhiều trải nghiệm bổ ích.

Qua các nội dung thi, Hồng Minh có cơ hội vận dụng kiến thức về bản đồ sao, xác định vị trí các tinh vân, ngôi sao và làm quen với kính thiên văn. Em cũng hiểu rõ hơn yêu cầu của thực hành thiên văn, từ quan sát, xác định góc, vị trí các ngôi sao đến phối hợp với các thành viên trong đội.

“Đây là những trải nghiệm thú vị, giúp em có thêm kiến thức và hiểu hơn về lĩnh vực thiên văn”, Hồng Minh chia sẻ.

Những trải nghiệm đáng nhớ tại Hà Nội

Không chỉ là những giờ thi, IOAA 2026 còn để lại cho các thí sinh những trải nghiệm từ quá trình cùng học tập, sinh hoạt và giao lưu với bạn bè đến từ nhiều nơi.

Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), thành viên đội tuyển Việt Nam cho biết, đây là lần đầu em tham dự một kỳ thi quốc tế. Bên cạnh việc thử sức ở các nội dung thi, Quang Dũng có cơ hội học hỏi từ các bạn học sinh ở Hà Nội và bạn bè quốc tế. Qua quá trình dự thi và sinh hoạt, em học thêm nhiều phương pháp học tập, cách tiếp cận vấn đề cũng như cách phối hợp, làm việc nhóm. Với Dũng, những trải nghiệm này không chỉ giúp mở rộng kiến thức mà còn là những bài học bổ ích, đáng nhớ.

Cùng cảm nhận về những ngày tham gia kỳ thi, bà Bhaswati Mookerjea, Trưởng đoàn Ấn Độ chia sẻ, đoàn có nhiều trải nghiệm thú vị tại Hà Nội. Bên cạnh các nội dung chuyên môn, các thành viên có dịp tìm hiểu lịch sử, văn hóa Thủ đô qua những điểm đến như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, làng gốm Bát Tràng…

Bà đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi, từ các hoạt động chuyên môn đến việc hỗ trợ các đoàn trong thời gian tham dự, tạo điều kiện để thí sinh giao lưu, học hỏi và có thêm những kỷ niệm đẹp tại Việt Nam.

Lãnh đạo các đoàn IOAA 2026 tham quan tại nhiều địa điểm ở Thủ đô. Ảnh: BTC

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức IOAA 2026, việc đăng cai kỳ thi là dịp để Hà Nội tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi khoa học, hợp tác quốc tế, đồng thời giới thiệu hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và mến khách tới bạn bè quốc tế.

Một dấu ấn của kỳ thi năm nay là hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại, trong đó ấn tượng nhất là Nhà chiếu hình vũ trụ tại Đại học Phenikaa. Cùng với các địa điểm thi và sinh hoạt, hệ thống cơ sở vật chất này góp phần tạo điều kiện để các đoàn tham dự kỳ thi trong môi trường thuận lợi.

Sau những ngày tranh tài, tối nay (2-10), các thí sinh có chương trình giao lưu văn hóa. Đây là dịp để các đoàn gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ về đất nước, con người và những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự IOAA 2026.

Ngày mai (3-10), các đoàn tham dự IOAA 2026 sẽ tham quan một số di sản, danh thắng của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và làng gốm Bát Tràng. Qua những điểm đến này, học sinh và thành viên các đoàn có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và đời sống của người dân Thủ đô.

Lễ bế mạc IOAA 2026 diễn ra chiều 4-10 tại Đại học Phenikaa, khép lại những ngày tranh tài, giao lưu và học hỏi của các học sinh yêu thích thiên văn đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.