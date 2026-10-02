Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo chuyển biến tích cực phát triển Giáo dục Quảng Trị

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cùng đại diện các đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Sáng 2/10, điểm cầu Quảng Trị tham dự Hội nghị rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027. Hội nghị được Bộ GD&ĐT tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của các địa phương.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đặt vấn đề rà soát những nhiệm vụ đã triển khai trong thời gian đầu năm học, qua đó đánh giá kết quả thực hiện, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và lắng nghe đề xuất từ các địa phương.

Đại biểu tại điểm cầu Quảng Trị lắng nghe phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.

Sau phát biểu khai mạc của Bộ trưởng, đại diện của Vụ Giáo dục phổ thông báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; khó khăn, vướng mắc và đề xuất.

Hội nghị dành thời gian để đại diện Sở GD&ĐT một số tỉnh, thành phố như TPHCM, TP Hà Nội, Tây Ninh, Cao Bằng, Thanh Hóa tham luận, trao đổi về các nội dung nêu tại báo cáo của Bộ GD&ĐT. Đây là phần trọng tâm nhằm phản ánh thực tiễn triển khai nhiệm vụ năm học tại cơ sở, những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Các đại biểu tại điểm cầu Quảng Trị theo dõi nội dung trao đổi tại hội nghị.

Các nội dung được tập trung trao đổi gồm việc vận hành cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông sau sắp xếp trường, lớp; vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học đường.

Bên cạnh đó, việc triển khai học bạ số, văn bằng số và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; thực trạng thừa, thiếu giáo viên, cũng như việc bố trí, sắp xếp và sử dụng đội ngũ được đưa ra trao đổi, đánh giá.

Điểm cầu Quảng Trị theo dõi chương trình trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Từ những vấn đề thực tiễn được các địa phương phản ánh, đại diện Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành gồm Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Dân tộc và Tôn giáo, Y tế tham gia trao đổi, cho ý kiến đối với những nội dung liên quan.

Sau phần trao đổi của các bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT tiếp tục giải đáp kiến nghị của địa phương. Qua đó, những vấn đề thuộc thẩm quyền được làm rõ, đồng thời các nội dung cần phối hợp giữa các cơ quan được trao đổi để có hướng xử lý trong thời gian tới.

Tại điểm cầu Quảng Trị, ngành Giáo dục theo dõi, cập nhật các nội dung trao đổi tại hội nghị, qua đó có thêm cơ sở rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học trên địa bàn, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức mạng lưới trường lớp, đội ngũ, chuyển đổi số và bảo đảm các điều kiện chăm sóc, giáo dục học sinh.