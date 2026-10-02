Học liệu số mở lối tự học ở vùng cao

Công nghệ giúp giáo viên khai thác học liệu, đổi mới phương pháp, học sinh chủ động tiếp cận tri thức.

Thêm học liệu để chủ động học tập

Với Khoàng Thị Tuyết Nhi, học sinh lớp 12C2, Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên, các thiết bị và công cụ số giúp em có thêm tài liệu để tự học, củng cố kiến thức và ôn tập. Những nội dung chưa hiểu trên lớp cũng có thể được tìm hiểu thêm qua bài giảng trực quan.

“Trước đây, việc tìm kiếm tài liệu học tập của chúng em còn hạn chế. Bây giờ, nhờ các thiết bị và công cụ số, chúng em có thể tìm hiểu thêm kiến thức ngoài sách giáo khoa, xem bài giảng trực quan và chủ động học những nội dung chưa hiểu”, Nhi chia sẻ.

Theo Nhi, những kiến thức khó hình dung được minh họa bằng hình ảnh, video, sơ đồ giúp học sinh dễ hiểu và nhớ lâu hơn. Các tiết học có ứng dụng công nghệ vì thế sinh động, dễ tiếp thu hơn. Với học sinh lớp 12, nguồn tài liệu này còn hỗ trợ việc củng cố kiến thức và chủ động ôn tập.

Cùng với sách giáo khoa, học sinh có thêm điều kiện tiếp cận bài giảng điện tử, hình ảnh trực quan, video minh họa và kho học liệu số. Giáo viên từng bước đổi mới phương pháp, tổ chức các hoạt động học tập, hướng dẫn học sinh tìm tòi, trao đổi và vận dụng kiến thức.

Đối với học sinh dân tộc thiểu số, hình ảnh, video, âm thanh và học liệu số giúp các em dễ tiếp cận những nội dung khó. Quá trình học tập còn tạo điều kiện để học sinh hình thành kỹ năng tìm kiếm thông tin, làm việc nhóm và trình bày ý tưởng.

Theo ông Nguyễn Văn Tập, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá. Giáo viên có thể khai thác nguồn học liệu phong phú để đổi mới phương pháp; học sinh có thêm điều kiện chủ động tìm kiếm, tiếp nhận và khai thác tri thức.

“Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số không phải để nhà trường hiện đại hơn về hình thức, mà là để mỗi giờ học hiệu quả hơn, mỗi giáo viên thuận lợi hơn và mỗi học sinh có thêm cơ hội phát triển”, ông Tập nhấn mạnh.

Ứng dụng thiết bị số giúp học sinh chủ động trình bày, khai thác và tiếp nhận kiến thức trong giờ học.

Bồi dưỡng đội ngũ gắn với đổi mới giờ học

Để học liệu và các công cụ số phục vụ tốt việc học của học sinh, năng lực sử dụng công nghệ của giáo viên là một yêu cầu quan trọng. Đội ngũ cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực số cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy.

Nhiều nhà trường đã xây dựng kho học liệu số, chia sẻ bài giảng điện tử giữa các tổ chuyên môn. Việc ứng dụng nền tảng số trong quản lý, kết nối với phụ huynh cũng góp phần giảm áp lực hồ sơ, sổ sách, tạo điều kiện để giáo viên dành nhiều thời gian hơn cho công tác chuyên môn.

Dù vậy, tại một số điểm trường vùng sâu, vùng xa, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, đường truyền Internet chưa ổn định, thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu. Những khó khăn này đặt ra yêu cầu đầu tư hạ tầng đi đôi với phát triển học liệu và bồi dưỡng đội ngũ để công nghệ được sử dụng hiệu quả trong lớp học.

Theo bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, thời gian tới, ngành tiếp tục triển khai chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, thực chất và hiệu quả; lấy người học, nhà giáo làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng và công nghệ là động lực đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngành ưu tiên hoàn thiện hạ tầng số, nhất là tại các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tăng cường bồi dưỡng năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu ngành theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đến nay, cơ sở dữ liệu ngành được duy trì, cập nhật thường xuyên, tỷ lệ dữ liệu chính xác đạt trên 99%. Toàn bộ cơ sở giáo dục triển khai phần mềm quản trị nhà trường; 100% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện học bạ số. Đây là những điều kiện hỗ trợ đổi mới công tác quản lý, theo dõi quá trình học tập của học sinh.

Từ việc có thêm tài liệu ôn tập của học sinh đến khai thác học liệu và đổi mới phương pháp của giáo viên, ứng dụng công nghệ cần gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng từng giờ học. Khi được hỗ trợ về học liệu, kỹ năng và điều kiện sử dụng, học sinh vùng cao có thêm cơ hội củng cố kiến thức, chủ động học tập và phát triển năng lực.