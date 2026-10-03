Danh sách 11 nhà máy tại khu vực Việt Trì đang được tỉnh Phú Thọ dự kiến di dời

Chiều 3/10, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo dự thảo Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước sáp nhập).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị

Trước khi làm việc về dự thảo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì - một trong những cơ sở nằm trong danh sách được rà soát.

Theo dự thảo, việc di dời nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2040; qua đó tạo dư địa phát triển đô thị, cải thiện môi trường sinh thái và tổ chức lại không gian phát triển của khu vực Việt Trì.

Đối tượng rà soát gồm các nhà máy có khoảng cách không an toàn đối với khu dân cư; cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; cơ sở công nghiệp nặng, sử dụng nhiều lao động và các nhà máy nằm trong khu vực trung tâm đô thị Việt Trì trước sáp nhập.

Phạm vi thực hiện tập trung tại các phường Thanh Miếu, Việt Trì, Nông Trang, dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030. Các cơ sở sau di dời được định hướng bố trí tại những khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Qua rà soát, dự thảo đề cập 11 cơ sở, gồm: Nhà máy Hóa chất Việt Trì - Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì; Nhà máy Giấy Việt Trì - Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì; Nhà máy sản xuất nhôm thanh định hình - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi; Nhà máy bánh kẹo Hải Hà 1 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà; Nhà máy sản xuất bia, rượu, nước giải khát - Công ty Cổ phần Bia rượu NGK Viger; Nhà máy May Sông Hồng - Công ty Cổ phần May Sông Hồng; Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh - Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera; Nhà máy dệt - Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú; Nhà máy Xi măng Hữu Nghị; cụm nhà máy sợi dệt - Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex và Nhà máy sản xuất bột ngọt Miwon - Công ty TNHH Daesang Việt Nam.

Trên cơ sở làm việc với từng doanh nghiệp, các cơ sở sẽ được phân nhóm để xác định lộ trình phù hợp. Việc di dời phải gắn với đổi mới công nghệ, ưu tiên công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và bảo đảm yêu cầu về môi trường. Quỹ đất tại vị trí cũ được quản lý, sử dụng theo quy hoạch và các quy định của pháp luật.

Để chuẩn bị địa điểm mới, tỉnh dự kiến đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp lựa chọn. Các sở, ngành đồng thời hỗ trợ giải quyết thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và giám sát tiến độ thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, bảo đảm quỹ đất sạch để triển khai nhà máy mới theo lộ trình; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và nghiên cứu chính sách hỗ trợ chi phí đầu tư tại địa điểm mới.

Đại diện Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì phát biểu tại hội nghị

Đại diện Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp đối với sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như tinh thần đồng thuận với chủ trương di dời theo định hướng quy hoạch mới của Phú Thọ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, việc di dời không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu về môi trường và quy hoạch, mà còn góp phần tổ chức lại không gian phát triển. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường.

Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc không còn phù hợp với quy hoạch vào năm 2030. Tuy nhiên, phương án thực hiện phải căn cứ đặc điểm của từng cơ sở, tránh áp dụng một cách thức chung cho tất cả doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu phân loại rõ các nhóm: cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; cơ sở công nghiệp nặng; cơ sở cần di dời để tổ chức lại không gian đô thị; doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, phá sản… Trên cơ sở này, tỉnh sẽ nghiên cứu lộ trình và cơ chế, chính sách phù hợp.

Sở Tài chính được giao tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, tham khảo kinh nghiệm của các địa phương đã thực hiện di dời cơ sở sản xuất, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn làm Tổ trưởng để xây dựng phương án cụ thể đối với từng doanh nghiệp, rà soát chính sách hỗ trợ và giải quyết các thủ tục phát sinh trong quá trình di dời.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành chủ động làm việc, đồng hành với từng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về địa điểm, thủ tục và chính sách.

Quá trình di dời phải bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tế và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.