Khoảng tháng 3/2026, ông Nguyễn Văn T., trú tại thôn Thân Thượng, xã Yên Trung (thành phố Bắc Ninh) được một người ở tỉnh Hưng Yên giới thiệu về một viên thiên thạch có tính năng đặc biệt, trọng lượng lớn nhưng kích thước nhỏ, có thể làm rạn gương và khiến thủy ngân đông đặc. Qua các mối quan hệ trung gian, ông T. được đưa đến gặp Nguyễn Văn Nam, người tự nhận sở hữu viên thiên thạch nặng 2,36kg, có giá 250 triệu USD/kg.

Để tạo lòng tin, Nam yêu cầu ông T. mua một tấm gương theo kích thước chỉ định để thử độ ưu việt của thiên thạch. Sau khi nhận gương, Nam đi xuống nhà dưới, khoảng 5 phút sau quay lại với tấm gương đã rạn nứt. Tin vào màn thử nghiệm, ông T. tham gia giao dịch mua bán thiên thể từ trên trời rơi xuống. Đối tượng Nam đưa ra những câu chuyện tâm linh, điều kiện phải đặt tiền làm lễ cúng, chọn người hợp tuổi, hợp mệnh mới được ký hợp đồng. Thực chất, việc làm lễ cúng chỉ là màn kịch được Nam bàn bạc, thống nhất từ trước với Trần Minh Nhựt (sinh năm 1989), trú tại phường Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh để sắp đặt cho Nhựt tham gia ký hợp đồng. Hai bên thỏa thuận nếu đến ngày ký hợp đồng Nhựt không có mặt thì Nam lấy lý do người mua vi phạm để chiếm đoạt 550 triệu đồng tiền đặt cọc, sau đó chia cho Nhựt 160 triệu đồng.

Bước vào vòng xoáy của Nam, ông T. nhiều lần phải nộp các khoản chi nhằm đáp ứng các yêu cầu phát sinh khi những người được chọn không thể có mặt. Nam chỉ đạo đồng bọn tạo một hợp đồng mua bán thiên thạch trị giá 590 triệu USD và thông tin với ông T. là đã có đối tác mang 10 tỷ đồng đến chứng minh năng lực tài chính.

Theo kịch bản Nam dựng lên, Vũ Hải Nam (sinh năm 1979), trú tại phường Kim Liên, thành phố Hà Nội và Võ Thị Kim Cương (sinh năm 1980), trú tại xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long, dù biết Nam không có thiên thạch thật vẫn thống nhất đóng giả đối tác mua hàng. Hai người mang 10 tỷ đồng đến nhà Nam kiểm đếm, tạo lòng tin rằng phía mua có đủ năng lực tài chính và thực sự muốn thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, khi giao dịch bước vào khâu cuối, Nam không đưa hàng ra kiểm tra, tiếp tục đưa ra yêu cầu làm hai bên không thể thống nhất khiến giao dịch bị hủy.

Nhận thấy những khuất tất trong những giao dịch tỷ đô, ông T. đã đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền ông T. bị các đối tượng chiếm đoạt là 1,05 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam mô tả lại hành vi phạm tội.

Cũng là nạn nhân của Nam, ông Nguyễn Chu S. (sinh năm 1974), trú tại tỉnh An Giang cũng mất hơn 1 tỷ đồng khi rơi vào xoáy của dự án tỷ đô. Nam tiếp tục dẫn dắt ông S. bỏ tiền để mua viên thiên thạch nặng 2,6kg, giá 2,5 tỷ USD/kg. Nam yêu cầu ông S. đặt cọc và chuẩn bị 5 tỷ đồng để chứng minh năng lực tài chính. Ông S. tìm được đầu ra với giá cao hơn nhưng khi đưa tiền đến nhà Nam để thực hiện giao dịch ngày 9/7, ông không được kiểm tra hàng. Nam lấy lý do người được chọn hợp mệnh không có mặt, cho rằng phía mua vi phạm hợp đồng và phải mất tiền đặt cọc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, thông qua mạng xã hội, Nam biết nhiều người tìm mua thiên thạch với giá hàng triệu USD để bán lại kiếm lời nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng sử dụng một cục chì làm giả viên thiên thạch, phối hợp với Nguyễn Toàn Thắng (sinh năm 1990), trú tại tổ dân phố Hòa Yên, phường Bắc Giang quay video, tạo dựng hình ảnh về công năng của vật thể. Thắng còn tham gia soạn thảo, đọc hợp đồng và dàn dựng video về viên đá giả để tạo lòng tin cho người mua.

Tương tự, trong vụ việc ông S., Nam cấu kết với Nguyễn Văn Kiểm (sinh năm 1966), trú tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, sắp đặt điều kiện giao dịch. Nam và Kiểm bàn bạc chọn con trai Kiểm làm người hợp mệnh, phải có mặt khi kiểm tra, chuyển giao thiên thạch, đồng thời thống nhất để người này vắng mặt vào ngày giao dịch. Khi ông S. đến kiểm tra hàng, Nam lấy lý do này để tuyên bố người mua vi phạm hợp đồng. Sau đó, Nam chia cho Kiểm 155 triệu đồng.

Như vậy, các đối tượng được xác định có vai trò khác nhau trong kịch bản lừa đảo: Nam chủ mưu, dựng chuyện; Thắng giúp sức tạo dựng thông tin, video; Vũ Hải Nam và Kim Cương đóng giả người mua; Kiểm và Nhựt bàn bạc, sắp đặt điều kiện để giao dịch không thể thực hiện, tạo cớ chiếm đoạt tiền đặt cọc. Theo Trung tá Ngụy Phan Hoàn, Đội phó Phòng Cảnh sát hình sự, quá trình điều tra gặp khó khăn do các đối tượng hoạt động ở nhiều địa phương, phân chia vai trò trong từng khâu, sử dụng nhiều người trung gian và tạo vỏ bọc bằng các hợp đồng, giao dịch tiền tỷ. Cán bộ điều tra phải kiên trì đối chiếu tài liệu, chứng từ, làm rõ sự bàn bạc, thống nhất giữa các đối tượng để xác định đúng vai trò, mức độ tham gia của từng người.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Toàn Thắng, Trần Minh Nhựt, Vũ Hải Nam và Võ Thị Kim Cương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 18/11, Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kiểm về cùng tội danh. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

5 đối tượng tham gia vào hoạt động lừa đảo do Nguyễn Văn Nam cầm đầu.

Qua vụ án này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời chào mua bán tài sản quý hiếm với giá trị bất thường, lợi nhuận lớn nhưng không có căn cứ kiểm chứng. Trước khi giao dịch, cần xác minh nguồn gốc, chủ sở hữu, yêu cầu kiểm định độc lập; không vội chuyển tiền đặt cọc hoặc tin vào video, hợp đồng và những màn thử nghiệm do một phía cung cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thông báo, ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Nam, liên hệ Trung tá Ngụy Phan Hoàn, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, điện thoại 0972 763 668 để được hướng dẫn giải quyết.