Nhóm 6 thanh thiếu niên cùng các tang vật liên quan tại cơ quan điều tra.

Nhóm đối tượng gồm 6 thanh, thiếu niên tuổi đời 14 đến 16, trú tại các phường Liêm Tuyền và Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 11/11/2026, tổ công tác Công an phường Hà Nam phát hiện 3 đối tượng đang cắt trộm dây cáp điện tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ Hà Nam, thuộc Tổ dân phố 3, phường Hà Nam. Tại hiện trường, các đối tượng sử dụng 2 xe mô tô làm phương tiện di chuyển, phân công một người cảnh giới, hai người còn lại dùng kìm cộng lực cắt dây cáp, kéo ra khỏi ống bảo vệ rồi cuộn lại để mang đi đốt, lấy lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng Công an thu giữ 66m dây cáp điện nhãn hiệu Tân Phú, loại 4Cx16, trị giá hơn 19,1 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận, trong đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8/11/2026, cả nhóm 6 người đã cùng đến khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ Hà Nam, cắt trộm 47,3m dây cáp điện cùng chủng loại, trị giá hơn 13,7 triệu đồng. Sau đó, nhóm mang dây cáp đi đốt lấy lõi đồng, bán được 7 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Ngoài hai vụ việc trên, nhóm thiếu niên còn khai nhận đã cắt trộm dây cáp điện tại khu vực hồ 28ha (thuộc Tổ dân phố 3, phường Hà Nam) vào đêm 5, rạng sáng 6/11/2026.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ 2 xe mô tô, 2 kìm kim loại là phương tiện, công cụ gây án; đồng thời thu hồi 66m dây cáp điện và 28,5kg dây đồng tại các cơ sở thu mua phế liệu có liên quan. Theo thống kê, các vụ cắt trộm dây cáp điện do nhóm đối tượng thực hiện gây thiệt hại tài sản với tổng giá trị ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.