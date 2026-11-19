Ngưỡng doanh thu trên 1 tỷ đồng và quy định đăng ký hóa đơn điện tử

Theo thông tin từ Cục Thuế, Nghị định số 254/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung các quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó có khu vực hộ và cá nhân kinh doanh. Kể từ ngày 1/7/2026, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đạt doanh thu năm trên 1 tỷ đồng bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan Thuế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Quản lý nguồn thu thuộc Cục Thuế cho biết quy định này là sự điều chỉnh theo hướng mở rộng và thống nhất để thực hiện định hướng của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích áp dụng rộng rãi hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trước đây, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP yêu cầu hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử, sau đó Nghị định số 70/2025/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng trong một số lĩnh vực cụ thể phải dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Một nguyên tắc quan trọng tại quy định mới là doanh thu làm căn cứ xác định ngưỡng 1 tỷ đồng được tính bằng tổng doanh thu của một người nộp thuế từ tất cả các kênh bán hàng, không tính riêng cho từng gian hàng hoặc từng địa điểm kinh doanh. Do đó, hộ kinh doanh sở hữu nhiều cửa hàng hoặc bán hàng đa kênh phải cộng gộp toàn bộ doanh thu phát sinh để đối chiếu ngưỡng bắt buộc. Đối với hộ kinh doanh mới thành lập hoặc có doanh thu năm trước chưa đạt 1 tỷ đồng nhưng trong năm 2026 vượt mức này, thời hạn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế đạt trên ngưỡng doanh thu.

Đối với hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng vẫn phải sử dụng hóa đơn điện tử thông qua việc tự lập hoặc ủy nhiệm cho sàn lập hóa đơn. Trường hợp người bán tự lập, sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp thông tin về người mua, giao dịch và thời điểm hoàn tất giao dịch để người bán thực hiện đúng quy định. Riêng hoạt động bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng sẽ áp dụng hóa đơn điện tử mà không phụ thuộc vào ngưỡng doanh thu. Ngoài ra, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã theo điểm a, điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP thì không bắt buộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Các hộ kinh doanh chưa thuộc diện bắt buộc vẫn có thể chủ động đăng ký nếu có nhu cầu.

Cơ quan Thuế lưu ý thêm đối với nhóm hộ, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế trước ngày 1/7/2025 cần rà soát tính đầy đủ và chính xác của thông tin đăng ký thuế của người đại diện so với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu dữ liệu chưa đầy đủ hoặc không khớp, cơ quan Thuế sẽ yêu cầu bổ sung trong thời hạn 10 ngày làm việc. Quá thời hạn này mà người nộp thuế chưa hoàn tất cập nhật, cơ quan Thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Các trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không phải sử dụng hóa đơn điện tử

Cùng với việc quy định cụ thể nhóm đối tượng bắt buộc, Nghị định số 254/2026/NĐ-CP đã xác định rõ các trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử. Căn cứ khoản 1 Điều 7 của Nghị định, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, ngoại trừ trường hợp tự đăng ký sử dụng.

Danh mục miễn trừ cũng bao gồm hộ và cá nhân kinh doanh có thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản. Nhóm cá nhân có thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số và quảng cáo số cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cũng thuộc diện không phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, các hộ và cá nhân kinh doanh làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp đã được doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế theo quy định không nằm trong diện bắt buộc dùng hóa đơn điện tử. Quy định này cũng áp dụng đối với một số khoản phí và khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm, nhận tiền gửi, hoạt động tài chính, bán nợ, giao dịch ngoại tệ và sản phẩm phái sinh. Việc nắm rõ ranh giới giữa các trường hợp bắt buộc và miễn trừ giúp hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh nhầm lẫn giữa trách nhiệm lập hóa đơn điện tử với nghĩa vụ kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước.