Ngày 19/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về xác minh, xử lý vi phạm qua clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc thanh niên 18 tuổi ở Hải Phòng chưa có bằng lái vẫn cầm lái xe ô tô tham gia giao thông ở phường Hòa Bình, TP Hải Phòng.

Theo đó, khoảng 13h ngày 15/11, tại tuyến đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H. (SN 2008) lái ôtô BKS 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe. Xe ô tô nêu trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại H.P.V.

Hình ảnh nam thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép nhưng vẫn lái xe ô tô được người mẹ chia sẻ lên mạng. (Ảnh cắt từ video. Nguồn: Cục CSGT).

Qua xác minh, chủ phương tiện (là phụ huynh) có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 19/11, Đội CSGT đường bộ số 1 mời người lái xe và đại diện công ty đến làm việc. Người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả hai trường hợp. Trong đó người cầm lái không có giấy phép lái xe, mức phạt từ 18-20 triệu đồng.

Chủ phương tiện (là tổ chức) giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe, mức phạt từ 56-60 triệu đồng. Tổng tiền phạt dự kiến là 77 triệu đồng; đồng thời tạm giữ ôtô BKS 15B-362.xx.

Trước đó, đoạn video B.M.H. lái xe ô tô chưa có giấy phép lái xe được người mẹ quay lại, chia sẻ lên mạng xã hội một cách đầy tự hào.

Mời độc giả xem thêm video: Xe khách đi sai làn đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT.