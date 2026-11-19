Ngày 19/11, TAND Tp.HCM kết thúc phần xét hỏi 42 bị cáo liên quan trong vụ án liên quan đến hai đường dây thành lập 108 công ty "ma", xuất bán hơn 56.000 hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 6.109 tỷ đồng.

Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKSND Tp.HCM thực hành quyền công tố phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đồng thời đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Các bị cáo tại tòa.

Theo Viện Kiểm sát, đường dây mua bán hóa đơn khống do Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cầm đầu. Hai đối tượng này điều hành 2 nhóm, đã sử dụng 108 doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế để xuất bán 56.690 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.

Trong đó, từ năm 2016 đến năm 2023, Thọ trực tiếp thành lập 57 công ty "ma", không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà để phục vụ việc mua bán hóa đơn. Đường dây do Thọ cầm đầu đã xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn hơn 1.929 tỷ đồng.

Ở giai đoạn 1 của vụ án này, Thọ bị xem xét trách nhiệm hình sự trên số tiền thu lợi bất chính hơn 9,75 tỷ đồng từ việc bán trái phép 2.267/9.663 hóa đơn GTGT khống. Hành vi của Đào Minh Thọ bị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước là đúng người, đúng tội.

Với Trịnh Trác Nhiên, bị cáo này đã chỉ đạo nhân viên thành lập 51 công ty "ma" trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023; xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng số tiền trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan tố tụng xem xét trách nhiệm hình sự của Nhiên trên số tiền thu lợi bất chính là hơn 36 tỷ đồng từ việc bán trái phép 3.901/47.027 hóa đơn GTGT khống. Số hóa đơn và số tiền thu lợi còn lại được Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tách ra đang điều tra, làm rõ để xử lý trong giai đoạn 2.

Từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2022, Trịnh Trác Nhiên đã không kê khai thuế, báo cáo thuế đối với doanh thu số hàng mủ cao su thiên nhiên nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, với tổng giá trị hơn 458,8 tỷ đồng, đã trốn thuế hơn 4 tỷ đồng.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 01/2023, Trịnh Trác Nhiên đã sử dụng hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào, kê khai khấu trừ thuế cho Công ty Trịnh Gia, trốn thuế hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, Trịnh Trác Nhiên đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Trịnh Trác Nhiên bị truy tố về các tội danh: Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế.

Ngoài ra, từ năm 2020 đến năm 2023, Trịnh Trác Nhiên đã đưa hối lộ cho Nguyễn Thành Nghĩa (công chức Thuế cơ sở 3 Tp.HCM) hơn 3,8 tỷ đồng để được Nghĩa bao che cho việc Nhiên sử dụng 24 doanh nghiệp "ma" xuất khống hóa đơn GTGT bán trái phép. Do đó, Trịnh Trác Nhiên còn bị cáo buộc tội Đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 11,3 tỷ đồng.

Theo VKS, 2 bị cáo Thọ và Nhiên đã chủ mưu, lập tổng cộng 108 công ty "ma" từ giấy tờ cá nhân nhặt được của người khác, xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.

Đối với công chức thuế Nguyễn Thành Nghĩa, VKS cho rằng, bị cáo biết nhiều công ty do Trịnh Trác Nhiên thành lập không hoạt động thực chất, được sử dụng để xuất hóa đơn GTGT khống. Tuy nhiên, thay vì báo cáo, đề xuất xử lý theo chức trách, Nghĩa đã thống nhất phương thức với Nhiên, giới thiệu một số doanh nghiệp đến mua hóa đơn khống từ Nhiên và nhận hối lộ tổng cộng 3,8 tỷ đồng.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thuế nên cần xử lý nghiêm khắc. Quá trình đề nghị án, VKS cũng xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hành vi của từng bị cáo để phân hóa vài trò để đề nghị án theo hướng các bị cáo cầm đầu phải có mức án nghiêm khắc hơn nhóm bị cáo đồng phạm còn lại.

Từ các nhận định trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Đào Minh Thọ (SN 1973, kinh doanh tự do) mức án từ 4 năm - 4 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đề nghị tuyên phạt bị cáo Trịnh Trác Nhiên tổng mức án 19 - 21 năm tù cho 3 tội danh Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế và Đưa hối lộ.

Cựu công chức Thuế cơ sở 3 Tp.HCM là bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa bị đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù về tội Nhận hối lộ.

39 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ phạt tiền 300 triệu đồng, phạt tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm 6 tháng tù, tùy theo vai trò và mức độ phạm tội.

Phiên tòa tiếp tục phần tranh luận…