Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển ô tô, trong khi bố mẹ ngồi trên xe. Đáng chú ý, người mẹ liên tục khen con trai lái xe khi cả gia đình vừa đi uống bia về.

Trong đoạn video, người bố thừa nhận con trai mình chưa có giấy phép lái xe ô tô. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng vẫn tỏ ra khá thoải mái, liên tục nhắc con rằng nếu gặp lực lượng chức năng thì cũng không cần lo lắng vì CSGT chỉ kiểm tra nồng độ cồn.

Thậm chí, người bố còn dặn con nếu bị hỏi giấy phép lái xe thì không đưa và cứ lờ đi. Những lời nói và hành động của hai người khiến đoạn video nhận được nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận trái chiều.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về ý thức chấp hành pháp luật của những người trong video, đồng thời cho rằng người điều khiển ô tô có thể chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe.

Video: Bố mẹ ngồi trên ô tô cổ vũ con chưa có bằng lái cầm lái. Nguồn video: Cục CSGT

Ngày 19/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về xác minh, xử lý vi phạm qua clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, khoảng 13h ngày 15/11/2026, tại tuyến đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H. (sinh năm 2008) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Phương tiện trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM H P V. Quá trình xác minh cho thấy, chủ phương tiện (là phụ huynh của người điều khiển) đã giao xe cho con mình dù người này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 19/11, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển phương tiện và đại diện công ty đến làm việc. Tại đây, người lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp.

Cụ thể, người điều khiển ô tô bị lập biên bản về hành vi không có giấy phép lái xe, với mức phạt từ 18-20 triệu đồng. Đối với chủ phương tiện là tổ chức, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị xử phạt từ 56-60 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt dự kiến đối với các hành vi vi phạm là 77 triệu đồng. Lực lượng chức năng đồng thời tạm giữ ô tô mang biển kiểm soát 15B-362.xx để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Cục CSGT cảnh báo hành vi giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo chủ phương tiện cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe; người chưa có giấy phép lái xe phù hợp tuyệt đối không điều khiển ô tô tham gia giao thông.