Đại diện VKSND khu vực 5, TP Cần Thơ phối hợp vận động người phải thi hành án chấp hành bản án. (Ảnh: Thị Gíp)

Vụ việc liên quan đến bà Lý Thị Hồng O. và ông Trịnh Tấn P., được tổ chức thi hành theo Bản án dân sự phúc thẩm số 560/2025/DS-PT ngày 09/9/2025 của TAND thành phố Cần Thơ, Bản án dân sự sơ thẩm số 79/2025/DS-ST ngày 29/4/2025 của TAND thành phố Sóc Trăng, nay là TAND khu vực 5, TP Cần Thơ, và Quyết định thi hành án số 777/QĐ-THADS ngày 16/10/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ.

Theo nội dung bản án, bà O. và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải tháo dỡ, di dời nhà ở, hàng rào và các công trình trên diện tích đất 90,8m² thuộc thửa số 152, tờ bản đồ số 13, đường Lê Văn Tám, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, để giao trả quyền sử dụng đất cho ông P.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan Thi hành án dân sự đã nhiều lần thông báo, giải thích và vận động gia đình bà O. tự nguyện thực hiện nghĩa vụ. Gia đình chưa thống nhất việc bàn giao do còn vướng mắc về kinh phí hỗ trợ di dời. Qua xác minh, trên phần đất phải giao trả có hộ gia đình sinh sống cùng nhiều trẻ em, điều kiện kinh tế khó khăn.

VKSND khu vực 5, TP Cần Thơ phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan giải thích quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chấp hành bản án, đồng thời lắng nghe nguyện vọng của người phải thi hành án. Các cơ quan vận động các bên chia sẻ khó khăn, trao đổi phương án thực hiện nghĩa vụ theo bản án.

Qua quá trình vận động, người phải thi hành án có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện các thủ tục bàn giao. Việc bàn giao tài sản cho người được thi hành án dự kiến tiến hành vào ngày 3/12/2026.

Việc phối hợp vận động hướng đến giải quyết vụ việc bằng sự tự nguyện chấp hành của đương sự, hạn chế chi phí cưỡng chế và ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Trong quá trình này, VKSND khu vực 5, TP Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.