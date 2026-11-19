Số người bị hại đã giảm đáng kể sau Nghị quyết 96

Ngày 19/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội Lừa dối khách hàng tiếp tục phần tranh tụng. Tại phần luận tội về trách nhiệm hình sự, ông Lê Thanh Thản và 5 cựu cán bộ đều được đề nghị án treo.

Tại phần luận tội về trách nhiệm dân sự, đại diện VKSND Tp.Hà Nội đề nghị Tòa buộc Công ty Bemes của ông Thản hoàn trả toàn bộ số tiền mua nhà mà các bị hại đã thanh toán theo hợp đồng. Đồng thời, ông Thản phải có trách nhiệm liên đới cùng Bemes bồi thường khoản chênh lệch giữa giá trị mua ban đầu và giá trị thị trường của căn hộ tại thời điểm xét xử.

Ông Lê Thanh Thản tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Theo đó, tổng số tiền người dân được nhận từ hai khoản hoàn trả và bồi thường sẽ tương đương giá trị thị trường hiện tại của căn hộ theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, tại thời điểm tháng 7/2026. Theo kết luận này, 519 căn hộ được định giá hơn 2.047 tỷ đồng, trung bình gần 4 tỷ đồng/căn.

Đại diện VKS cho biết, Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 96 về việc xem xét cơ chế đặc thù xử lý vi phạm tại dự án, trong đó cho phép nhiều căn hộ được giữ lại. Đây là chủ trương nhân văn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại thực tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Quyết định 6203 được Hà Nội vừa phê duyệt ngày 17/11/2026, tổng cộng 135 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng thuộc diện phải di dời. Những trường hợp này sẽ được hoàn trả tiền mua nhà và bồi thường theo giá thị trường.

Sau phần luận tội của đại diện VKSND Tp.Hà Nội, ông Lê Thanh Thản trình bày ngắn gọn, cho rằng trách nhiệm dân sự mà VKS đề nghị đối với bản thân là "quá nặng" và đề nghị HĐXX xem xét lại.

Các luật sư bào chữa cho ông Thản tiếp tục tranh luận về trách nhiệm dân sự, cho rằng theo cáo trạng, 519 căn hộ được bán cho 519 khách hàng và những người này đều được xác định là bị hại. Tuy nhiên, sau khi Hà Nội ban hành Nghị quyết 96, nhiều căn hộ được phép giữ lại, số trường hợp phải di dời đã giảm đáng kể.

Luật sư cho rằng, từ khi vụ án được khởi tố, bị cáo đã đưa ra nhiều phương án khắc phục nhằm giải quyết những bức xúc của khách hàng. Bị cáo thừa nhận các vi phạm trong xây dựng, nhận trách nhiệm và tích cực phối hợp với người dân trong việc giải quyết những trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Theo luật sư, ranh giới giữa sai phạm trong kinh doanh và hành vi lừa dối khách hàng cần được xem xét thận trọng. Việc không được cấp sổ cho căn hộ là căn cứ để xác định khách hàng bị ảnh hưởng, nhưng khi chính sách đã thay đổi và nhiều căn hộ được phép tồn tại thì cần đánh giá lại số lượng bị hại thực tế.

Luật sư cho rằng, căn cứ Nghị quyết 96, hiện chỉ còn khoảng 1/4 trường hợp phải di dời bắt buộc. So với cáo buộc ban đầu xác định 519 khách hàng là bị hại, số người bị ảnh hưởng trực tiếp đã giảm đáng kể.

Đối với những căn hộ không thuộc diện phải di dời, luật sư cho rằng cần tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký. Theo luật sư, sự thay đổi chính sách này phù hợp với nguyện vọng của nhiều khách hàng, những người không còn yêu cầu gì đối với chủ đầu tư và cũng không có nhiều người tham dự phiên tòa.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét đây là tình tiết mới có lợi cho bị cáo, liên quan đến những thay đổi trong chính sách xử lý dự án CT6 Kiến Hưng.

Đối với ông Thản, luật sư cho rằng bị cáo đã thể hiện nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, Công ty Bemes sẵn sàng nộp 50% lợi nhuận của dự án để tiếp tục khắc phục hậu quả.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét đề xuất của ông Thản về việc chuyển các căn hộ theo quy hoạch là căn dịch vụ thành nhà ở cho thuê nhằm tiếp tục giải quyết quyền lợi của khách hàng.

Đề nghị xem xét lại định giá căn hộ và cáo buộc hưởng lợi

Một nội dung khác được các luật sư đề cập là căn cứ xác định giá trị các căn hộ tại CT6 Kiến Hưng. Theo kết luận của Hội đồng định giá, giá căn hộ được xác định khoảng 56 triệu đồng/m2.

Luật sư cho biết đã gửi tài liệu đến HĐXX, trong đó đưa ra mức giá khoảng 38-40 triệu đồng/m2, đồng thời đề nghị xem xét lại phương pháp và căn cứ định giá.

Theo luật sư, việc xác định giá trị căn hộ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi của cả khách hàng và chủ đầu tư.

Các luật sư cũng đề nghị xem xét mục đích ban đầu của ông Thản, cho rằng bị cáo không có ý định lừa dối khách hàng ngay từ đầu mà chỉ thực hiện xây dựng, chuyển đổi công năng và điều chỉnh quy hoạch khi chưa hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Tổ hợp chung cư CT6 Kiến Hưng (Ảnh: Hữu Thắng).

Luật sư trình bày, ông Thản từng có công văn đề nghị điều chỉnh nhưng chưa được chấp thuận. Trong khi đó, bị cáo sốt ruột triển khai các dự án nhà giá rẻ nhằm giúp người thu nhập thấp sớm có nhà ở. Các dự án được thực hiện nhanh, không phải để bỏ hoang chờ đầu cơ.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại trách nhiệm dân sự và hình sự đối với ông Thản theo hướng giảm nhẹ.

Bên cạnh đó, luật sư cho rằng việc quy kết ông Thản hưởng lợi 531 tỷ đồng từ việc bán 519 căn hộ là chưa phù hợp, bởi đây là toàn bộ số tiền thu về từ việc bán căn hộ, trong khi lợi nhuận phải được xác định trên cơ sở doanh thu trừ các chi phí phát sinh.

Theo luật sư, số tiền thuế VAT 10% đã nộp, cùng các chi phí về sắt thép, nhân công và xây dựng, chưa được trừ khi xác định khoản tiền bị cáo buộc hưởng lợi. Do đó, việc quy kết toàn bộ doanh thu là khoản hưởng lợi bất chính cần được xem xét lại.

Tại phiên tòa, nhiều bị hại mong muốn tiếp tục được an cư ở lại CT6 hoặc nếu phải di dời thì được đền bù theo giá thị trường.