Như Báo CAND đã thông tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi. Các đối tượng tự xưng được “bề trên” chỉ dẫn, biết trước “vận số”, thậm chí có khả năng biết trước kết quả xổ số để rao bán “lộc”, “cho số”, “báo số” trên mạng xã hội. Khi người dân tin tưởng, bỏ tiền mua những “con số may mắn”, cũng là lúc rơi vào bẫy lừa đảo do các đối tượng giăng ra.

Cặp vợ chồng Hoàng và Sang bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra.

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ nhóm đối tượng trên do 2 vợ chồng Trương Minh Hoàng (SN 1994) và vợ là Dương Kim Sang (SN 1993, cùng trú tại phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Quá trình điều tra, Công an đã làm rõ, mặc dù không thể biết trước kết quả các kỳ xổ số kiến thiết hằng ngày, nhưng vợ chồng Hoàng vẫn tổ chức các buổi Livestream với nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được “bề trên” phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem. Sau đó, các đối tượng quảng cáo, chào bán những “đơn hàng” chứa thông tin về kết quả xổ số, được gọi là “lộc” và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận.

Cơ quan An ninh điều tra tiến hành lấy lời khai đối tượng Hoàng.

Để tạo thêm niềm tin, các đối tượng còn thường xuyên tìm đến những ngôi chùa thực hiện các hoạt động cúng bái. Sau đó, đưa ra thông tin rằng được “vong linh” hoặc “bề trên” chỉ điểm những con số sẽ trúng rồi đăng tải, phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem và tiếp cận những người có nhu cầu cầu may, mong muốn trúng thưởng.

Khi người xem bình luận vào phiên Livestream thì các đối tượng sẽ gọi điện thoại thỏa thuận chốt đơn mua “lộc” với giá khoảng từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Với thủ đoạn đó, từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm này đã lừa hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.

Những hình ảnh mê tín dị đoan được các đối tượng sử dụng để lừa đảo.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người là bị hại trong vụ án liên hệ, trình báo tại địa chỉ số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để được giải quyết theo quy định pháp luật.