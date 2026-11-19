Thời gian qua, Phòng Thi hành án Quân khu 4 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; vận dụng hiệu quả vào công tác tổ chức thi hành án. Việc tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án và ban hành các quyết định về thi hành án được thực hiện đúng thẩm quyền, thời hạn quy định. Hồ sơ thi hành án, các loại sổ nghiệp vụ được lập, mở, cập nhật và ghi chép đầy đủ. Công tác tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án; thu, chi, trả tiền, tài sản thi hành án và tiếp công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật; không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

Quang cảnh buổi kết luận của đoàn kiểm tra.

Trong kỳ kiểm tra, Phòng Thi hành án Quân khu 4 đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành án, đạt kết quả nổi bật: Đã thi hành xong 60/65 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 92,3%; về tiền, đã thi hành được hơn 3 tỷ 424 triệu đồng/6 tỷ 606 triệu đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 51,1% (so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ thi hành xong về tiền trên số có điều kiện thi hành tăng 152,3%).

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra.

Đại tá Trần Đình Thông, Trưởng phòng, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Quân khu 4 phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Thi hành án, Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả Phòng Thi hành án Quân khu 4 đạt được trong thời gian qua. Để công tác thi hành án tiếp tục đạt kết quả cao trong thời gian tới, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng yêu cầu chỉ huy Phòng Thi hành án Quân khu 4 chỉ đạo chấp hành viên, cán bộ, nhân viên tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Quân khu 4 và cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn; tích cực đôn đốc, xác minh, tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng kết luận kiểm tra.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành để vận dụng hiệu quả trong công tác tổ chức thi hành án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng tốc độ số hóa hồ sơ, tài liệu; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự của ngành, phục vụ công tác chuyên môn. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.