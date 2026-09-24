Lâm Đồng hôm nay 24/09

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng hôm nay ghi nhận nhiều hoạt động chính trị, kinh tế và công tác an sinh xã hội trọng điểm. Nổi bật là việc bế mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh và các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 2.

Bên cạnh đó, tình hình mưa lũ tại khu vực phía Đông tỉnh diễn biến phức tạp, khiến chính quyền địa phương phải triển khai khẩn cấp các phương án di dời dân, tạm dừng giao thông tại các cây cầu ngập sâu và cho học sinh tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn tính mạng.

Điểm nhanh

Thời sự: HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nhiều chính sách quan trọng: Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI đã bế mạc sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung nghị sự.

Ứng phó thiên tai: Hơn 1.000 nhà ngập sâu, phường Bình Thuận cấm lưu thông qua cầu Đúc: Phường Bình Thuận ban hành lệnh cấm qua cầu Đúc và hỗ trợ người dân chạy lũ.

Giáo dục: Mưa lớn, nhiều khu vực phía Đông Lâm Đồng cho học sinh tạm nghỉ học: Học sinh tại nhiều điểm trường trũng ngập được cho tạm nghỉ học từ sáng nay.

Giao thông: Lâm Đồng xử lý 26 cây thông có nguy cơ gãy đổ trên đèo Prenn: Lực lượng chức năng chặt hạ các cây thông nguy hiểm để đảm bảo lưu thông an toàn.

Hạ tầng: Hàm Thuận khẩn trương khắc phục sự cố cát đỏ tràn đường ĐT715: Tập trung giải tỏa cát đỏ tràn mặt đường để thông tuyến giao thông.

Sự kiện: Lâm Đồng chuẩn bị chu đáo để Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 nhiều dấu ấn: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu hoàn tất các phương án tổ chức lễ hội.

An sinh: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo xã Phúc Thọ Lâm Hà: Trao các mô hình hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo trong năm 2026.

Các mảng tin nổi bật

Chính trị – Hoạt động dân cử

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bế mạc sau một ngày làm việc nghiêm túc, thông qua nhiều cơ chế chính sách quan trọng phục vụ phát triển địa phương.

Khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng

Khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng: Xem xét và thông qua các nghị quyết cấp thiết về quản lý kinh tế - xã hội.

Cử tri xã Nam Hà Lâm Hà phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất: Đại biểu Quốc hội tiếp thu các phản ánh về hạ tầng và chính sách dân tộc.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Đồng Kho và xã Bắc Ruộng: Tổ số 5 Đoàn ĐBQH tỉnh lắng nghe các tâm tư của bà con vùng nông thôn.

Cử tri Phường 1 Bảo Lộc kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, y tế và giáo dục: Người dân kiến nghị giải quyết dứt điểm các vướng mắc về đất đai, dịch vụ công.

Cử tri Gia Hiệp kiến nghị về bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc: Tập trung vào tiến độ bồi thường Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Phòng chống thiên tai – Đô thị – Giao thông

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại các vùng hạ lưu ven sông suối phía Đông Lâm Đồng. Cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang đã triển khai ứng trực 24/24 giờ để sơ tán người dân khỏi các điểm xung yếu.

Chủ động di dời dân vùng xung yếu, hạn chế thiệt hại do mưa lũ ở phía đông Lâm Đồng: Đưa người dân và gia súc, tài sản đến nơi cao ráo, kiên quyết không để xảy ra rủi ro về người.

Các đơn vị, địa phương tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ: Huy động các đội xung kích dọn dẹp cây đổ, thông cống và gia cố bờ taluy.

Lâm Đồng xử lý 26 cây thông có nguy cơ gãy đổ trên đèo Prenn: Chặt hạ thông sâu mọt, nghiêng ngả ven tuyến đèo huyết mạch.

Hàm Thuận khẩn trương khắc phục sự cố cát đỏ tràn đường ĐT715: Huy động cơ giới hót dọn đất cát sạt lở từ đồi xuống lòng đường.

Kinh tế – Đầu tư – Xã hội

Bên cạnh nhiệm vụ ứng phó thiên tai, các sở ngành tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh kết nối chuyển đổi số, hỗ trợ tiêu chuẩn xanh cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp Lâm Đồng tìm “vé thông hành” vào chuỗi giá trị toàn cầu: Thúc đẩy thực hành ESG và công nghệ số tại các đơn vị sản xuất chế biến.

Lâm Đồng khảo sát, đánh giá thật kỹ các dự án trước khi cấp chủ trương đầu tư: Yêu cầu thẩm định chặt chẽ các dự án năng lượng trước khi phê duyệt.

Lâm Đồng tìm giải pháp công nghệ cho phát triển kinh tế số: Kết nối chuỗi cung cầu các sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam.

Trao 83 suất học bổng cho học sinh khó khăn khu vực Đông Lâm Đồng: Tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

24/09/2026 17:45 — Hơn 1.000 nhà ngập sâu, phường Bình Thuận cấm lưu thông qua cầu Đúc

24/09/2026 17:03 — Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo xã Phúc Thọ Lâm Hà

24/09/2026 17:02 — Trao 83 suất học bổng cho học sinh khó khăn khu vực Đông Lâm Đồng

24/09/2026 17:01 — HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nhiều chính sách quan trọng

24/09/2026 16:43 — Chủ động di dời dân vùng xung yếu, hạn chế thiệt hại do mưa lũ ở phía đông Lâm Đồng

24/09/2026 16:40 — Cử tri xã Nam Hà Lâm Hà phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất

24/09/2026 16:22 — Lâm Đồng xử lý 26 cây thông có nguy cơ gãy đổ trên đèo Prenn

24/09/2026 15:49 — Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Đồng Kho và xã Bắc Ruộng

24/09/2026 14:32 — Doanh nghiệp Lâm Đồng tìm “vé thông hành” vào chuỗi giá trị toàn cầu

24/09/2026 12:17 — Lâm Đồng khảo sát, đánh giá thật kỹ các dự án trước khi cấp chủ trương đầu tư

24/09/2026 10:38 — Hàm Thuận khẩn trương khắc phục sự cố cát đỏ tràn đường ĐT715

24/09/2026 09:19 — Mưa lớn, nhiều khu vực phía Đông Lâm Đồng cho học sinh tạm nghỉ học

24/09/2026 08:50 — Khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng

24/09/2026 06:20 — Lâm Đồng chuẩn bị chu đáo để Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 nhiều dấu ấn

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