Dự kiến tuần tới, sách sẽ được giao đầy đủ cho các trường

Các Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Tổ số 6 tham gia buổi tiếp xúc cử tri chiều 24/9. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Các Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ số 6 gồm: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XVI; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đều đánh giá cao hoạt động của Quốc hội cũng như vai trò của các Đại biểu Quốc hội trong thời gian qua, góp phần kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Cử tri dành nhiều sự quan tâm cũng như trao đổi thẳng thắn với các đại biểu về thực thi Luật Phát triển đô thị trên địa bàn, vấn đề giao thông, ngập nước, tình hình phát triển kinh tế, vấn đề tái định cư, đặc biệt là vấn đề đang được dư luận bức xúc khi thiếu sách giáo khoa cho học sinh.

Sẽ đủ sách giáo khoa vào tuần tới

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề với các Đại biểu Quốc hội. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Cử tri Trần Hồng Quang (phường Vườn Lài) phản ánh tình trạng cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới hiện vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học sinh. Dù phụ huynh đã đăng ký mua sách từ cuối năm học trước, nhưng khi năm học đã bắt đầu, nhiều trường hợp vẫn chưa được nhận đủ sách, gây khó khăn cho việc học tập của học sinh và tạo tâm lý lo lắng cho phụ huynh.

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng rà soát, chấn chỉnh quy trình đăng ký, in ấn, phân phối, bảo đảm sách được cung cấp đầy đủ, đúng thời gian, bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Trước ý kiến của cử tri, ngay tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, đã trực tiếp trao đổi với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để nắm tình hình. Theo số liệu cập nhật đến chiều ngày 24/9, thành phố còn thiếu 8.286 cuốn sách giáo khoa, chiếm 0,04% tổng số sách, chủ yếu là sách Công nghệ lớp 9 và sách Lịch sử-Địa lý ở một số khối lớp. Bí thư Thành ủy mong người dân thông cảm, chia sẻ và thông tin dự kiến tuần tới, sách sẽ được giao đầy đủ cho các trường.

Bí thư Thành ủy cũng thông tin nhiều điểm mới liên quan đến vấn đề sách giáo khoa đồng thời cho biết, nếu không có gì thay đổi, từ năm sau thành phố sẽ chủ động in sách và có thể triển khai việc cho mượn sách với gia đình khó khăn.

Sớm đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

Tại buổi tiếp xúc, một vấn đề cũng được các cử tri quan tâm là việc thành phố triển khai Luật Phát triển đô thị.

Cử tri Thái Hoàng Minh Lê (phường Bình Tiên) kiến nghị thành phố sớm ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời rà soát các quy định liên quan để bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, thuận lợi và hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực mới cho thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Cử tri cũng cho rằng, cần quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp, từng ngành, tránh tình trạng pháp luật đã có nhưng triển khai chậm hoặc phải qua nhiều thủ tục trung gian. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch thông tin để người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở dễ tiếp cận, thực hiện và giám sát.

Đồng chí Trần Lưu Quang tham gia buổi tiếp xúc cử tri chiều ngày 24/9. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Cùng với đó, tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng đề nghị thành phố cần quan tâm đến vấn đề tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, đặc biệt là chất lượng các khu tái định cư. Một số ý kiến cử tri đề nghị rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, những khu đất chưa được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng quyền lợi người dân.

Chia sẻ về một số điểm nổi bật của Luật Phát triển đô thị với cử tri, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, chưa bao giờ Thành phố có một cơ chế mạnh như vậy. Đồng chí cũng cho biết, Thành phố hiện đang triển khai các nghị quyết cụ thể hóa Luật để khi Luật có hiệu lực, có thể áp dụng ngay.

Tinh thần chung là rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, rõ trách nhiệm. Trong quá trình triển khai, mong người dân giám sát và có những đóng góp để Thành phố tiếp tục hoàn thiện, để Luật này phát huy hiệu quả, có cơ sở để giải quyết những vướng mắc trước đây là điểm nghẽn của Thành phố mà bà con quan tâm.

Trả lời cử tri về vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, Bí thư Thành ủy cho biết, về chính sách chung, Thành phố luôn nỗ lực để người dân có cuộc sống tốt hơn.

Thành phố cố gắng để bà con tái định cư gần nơi ở cũ của mình tuy nhiên, vì lý do quy hoạch theo chủ trương chung, Thành phố cũng cần phải giãn dân, có người sẽ phải đi xa hơn một chút.

Thành phố sẽ cố gắng để bảo đảm giao thông kết nối ngày càng thuận lợi hơn; bảo đảm về hạ tầng đồng bộ, đầy đủ; có giá hợp lý và có chính sách tài chính hỗ trợ để bà con có thể tiếp cận được. Đồng chí cũng nhấn mạnh, chính quyền luôn minh bạch trong triển khai dự án và địa phương phải có trách nhiệm giải trình với người dân để bà con yên tâm.

Đẩy mạnh phương tiện công cộng để giảm kẹt xe

Đồng chí Trần Lưu Quang trả lời các kiến nghị của cử tri. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Cử tri Phan Thị Ngọc Hương (phường Diên Hồng) phản ánh tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu lan rộng và tái diễn, không chỉ tại các cửa ngõ, tuyến đường huyết mạch mà xuất hiện ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố. Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo thành phố khảo sát, nghiên cứu và đề xuất giải pháp hiệu quả.

Trả lời vấn đề này, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng, giải quyết kẹt xe là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra cho thành phố.

Thành phố cần một giải pháp đồng bộ, trước hết là phát triển phương tiện công cộng để thay thế dần xe cá nhân.

Đồng chí cho biết hiện thành phố đã miễn phí vé xe buýt toàn địa bàn, lượng người đi xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ.

Người dân đang dần hình thành thói quen chuyển từ xe gắn máy sang xe buýt. Đồng thời, thành phố cũng sẽ tiến hành tổ chức lại các tuyến xe buýt hợp lý hơn, quản lý bằng công nghệ.

Cùng với xe buýt, thành phố đang triển khai định hướng phát triển khoảng 570km đường sắt đô thị nhằm tăng khả năng kết nối giữa các khu vực. Để góp phần hạn chế tình trạng kẹt xe, đồng chí Trần Lưu Quang cũng mong người dân cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Về chuyển đổi xe điện-vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm vì liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động, người thu nhập thấp. Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để triển khai hài hòa, phù hợp thực tế, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định, thành phố không có chủ trương cấm xe xăng. Thành phố đang tính toán các công cụ về kinh tế, tài chính để từng bước định hướng người dân chuyển sang sử dụng phương tiện xanh. Chẳng hạn, xe xăng đi tới một số khu vực sẽ phải trả phí; khuyến khích người dân đổi xe xăng sang xe điện bằng sự hỗ trợ của Nhà nước để từng bước chuyển đổi.