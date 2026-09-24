Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Dự án phục vụ APEC 2027 phải hoàn thành đúng tiến độ

Quang cảnh buổi làm việc.

Đảm bảo đủ nguồn đá cho dự án

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá, các dự án do Sun Group làm nhà đầu tư, nhà thầu thi công cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đặc khu Phú Quốc tập trung xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, nhất là những phần việc còn tồn đọng, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Đồng chí Hồ Văn Mừng chỉ đạo về tiến độ các dự án, công trình phải được bảo đảm, trong đó mốc hoàn thành của dự án cuối cùng là ngày 31/5/2027. Từng dự án cụ thể, các chủ đầu tư, nhà thầu phải thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sun Group chủ động triển khai các dự án được giao, bảo đảm tiến độ, đồng thời chú trọng yêu cầu về mỹ quan, cảnh quan dự án, nhất là đại lộ APEC.

Đối với các dự án, công trình phục vụ APEC 2027, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung xử lý công việc khẩn trương, những vấn đề phát sinh phải được giải quyết kịp thời, không để kéo dài.

Về hệ thống thoát nước đường tỉnh 975, Chủ tịch UBND tỉnh giao đặc khu Phú Quốc chủ trì thực hiện. Trường hợp có nội dung liên quan đến các sở, ngành khác, UBND đặc khu Phú Quốc chủ động phối hợp, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với đại lộ APEC và các khu tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai các phần việc liên quan, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục, phê duyệt quy hoạch cục bộ trong tuần tới, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Về nguồn vật liệu đá, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về số liệu, nhu cầu sử dụng đá của từng dự án. Tỉnh sẽ bảo đảm nguồn đá phục vụ các công trình, dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn đá, bảo đảm đủ vật liệu cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Yêu cầu cao về tiến độ và nguồn lực

Theo Sở Tài chính tỉnh An Giang, Tập đoàn Sun Group và các công ty thành viên hiện tham gia thực hiện nhiều công trình, dự án tại đặc khu Phú Quốc, trong đó có các dự án phục vụ trực tiếp Hội nghị cấp cao APEC 2027 với vai trò nhà đầu tư/chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo hồ sơ rà soát, nhóm dự án Sun Group là nhà đầu tư gồm 5 dự án; trong đó có các dự án quy mô lớn như tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 (tổng mức đầu tư khoảng 9.494 tỷ đồng), Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (quy mô khoảng 16,06ha, tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng), đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tổng vốn đầu tư khoảng 21.998 tỷ đồng), Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ (diện tích khoảng 88,5ha, tổng vốn đầu tư 64.000 tỷ đồng) và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán (diện tích khoảng 22ha, tổng vốn đầu tư 5.550 tỷ đồng). Ngoài ra, các công ty thành viên của Sun Group còn tham gia thi công một số dự án đầu tư công như đường tỉnh 975 (tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng) và Đại lộ APEC.

Đại diện Tập đoàn Sun Group phát biểu tại buổi làm việc.

Qua rà soát, có thể thấy các dự án do Sun Group làm nhà đầu tư đang được triển khai đồng thời với quy mô lớn, khối lượng thi công cao, trong đó các dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, tuyến tàu điện đô thị, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là các dự án có yêu cầu cao về tiến độ và nguồn lực.

Đối với Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, tiến độ xây dựng hiện đang được duy trì.