Lâm Đồng xử lý 26 cây thông có nguy cơ gãy đổ trên đèo Prenn

Lực lượng chức năng cắt hạ các cây thông ven đèo Prenn có nguy cơ ngã đổ xuống đường

Các cây thông được xử lý nằm rải rác tại nhiều vị trí trên tuyến, cao khoảng 10 - 16m, đường kính thân từ 15 - 70cm. Phần lớn cây nằm trên taluy dương, ở vị trí có nguy cơ gãy đổ xuống mặt đường, trong đó một số cây đã chết khô.

Việc xử lý cây được thực hiện trong bối cảnh khu vực Đà Lạt có mưa lớn kéo dài, khiến nhiều vị trí taluy dương, taluy âm trên đèo Prenn có nguy cơ sạt lở, cây ngã đổ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Hằng năm trước mùa mưa bão, cơ quan chức năng Lâm Đồng có nhiều đợt rà soát, chặt hạ, mé nhánh cây xanh ven các cung đường đèo để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông

Trước đó chiều 19/9, đất đá từ taluy dương sạt lở xuống mặt đường đèo Prenn nhưng may mắn không xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý điểm sạt lở taluy dương trên đèo Prenn. Công trình có kinh phí gần 16 tỷ đồng, nhằm khắc phục điểm sạt lở, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại trên tuyến đường.